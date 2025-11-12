El pueblo de España que deberías visitar una vez en la vida: está lleno de palacios renacentistas, tiene una historia muy variada y es de los más bonitos de Cáceres

Este último pueblo de algo más de 8.600 habitantes, es uno de esos pueblos que destacan entre los que hay que visitar al menos una vez en la vida. No solo por su belleza, sino por su historia repleta de capítulos importantes. Trujillo, tierra de conquistadores -bien sabido por la existencia de otras Trujillo en Perú, Honduras, Venezuela, Colombia y Puerto Rico-, es una de las localidades más imponentes de la provincia de Cáceres, pues desde la carretera ya se aprecia su poderío.