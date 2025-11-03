El pueblo de España con un castillo a más de 1.000 metros de altura: muralla de 2 kilómetros, 16 torres y construido sobre una gran roca
Ha sido una de las fortalezas más importantes del Mediterráneo.
Hay lugares tan singulares y con una silueta tan definida, que se reconocen a distancia. Le pasa a este precioso pueblo del interior de la provincia de Castellón, un lugar levantado sobre una enorme cima rocosa, a más de mil metros de altura sobre el nivel del mar, desde donde domina un imponente castillo que presume de haber sido una de las fortalezas más importantes del Mediterráneo.
Lo curioso es que en los alrededores de este castillo no hay agua ni olas, sino un mar de montañas: el paisaje del interior de la provincia es accidentado y rocoso. A medio camino entre el mar y las vecinas Tarragona y Teruel, Castellón es la segunda provincia más montañosa de España, con el 60% de su territorio cubierto por montañas.
Y la silueta que dibuja el castillo de Morella es una de las más icónicas. Levantada en el corazón de la comarca de Els Ports (al sur de la preciosa Matarraña, conocida popularmente como la Toscana española), es la capital de esta región natural y agreste, con picos que alcanzan los 1.300 metros de altitud y profundos barrancos.
Es uno de los pueblos más bonitos de España
El centro histórico de Morella, uno de los pueblos más bonitos de España, está tan bien conservado que está declarado Conjunto Histórico-Artístico: plazas empedradas, calles porticadas, casonas solariegas, palacetes señoriales y un trazado medieval sinuoso, que parece apoderarse de la ladera de la montaña hasta alcanzar el castillo.
El castillo es la gran joya de Morella. Una fortaleza medieval que tuvo mucha relevancia precisamente en época musulmana. Su recinto amurallado mide más de dos kilómetros y en todo el perímetro de la muralla se cuentan hasta 16 torres y seis puertas de acceso al interior del castillo, un lugar que ha visto pasar a grandes personajes de la historia (desde Abderramán III al Cid o Papa Luna).
El castillo, una fortaleza icónica
A lo largo de su historia ha sido testigo del paso de diferentes civilizaciones, que han ido dejando huella en esta impresionante construcción que fue levantada aprovechándose la roca natural: su ubicación y su altura hicieron de él un lugar estratégico, una fortaleza inexpugnable que en el pasado sirvió para proteger el interior de la provincia de los ataques que podían llegar desde la costa.
Se sabe que la montaña que corona el castillo de Morella estuvo habitada desde el Neolítico y que fue paso de Íberos. Pero no fue hasta la época romana cuando el castillo comienza a tomar forma tal y como lo conocemos hoy. Después llegaron los visigodos, los musulmanes y posteriormente los cristianos: cada civilización fue dando forma a la fortaleza en función de sus necesidades, hasta llegar a nuestros días.
Está declarado Monumento Histórico-Artístico desde el pasado siglo XX y en su interior consta de varias dependencias. Las más significativas son el Palacio del Gobernador a las prisiones, además de la plaza de Armas o la Torre Celoquia, desde donde se domina el paisaje que queda a los pies del castillo: a un lado, las cadenas montañosas que rodean el entorno, y al otro, la cascada de casas morellanas que parecen descender visualmente desde los pies del castillo hasta la ladera. Desde lejos, la fortaleza se alza como un padre protector abrazando a sus hijos. Todo un emblema de la provincia.
Síguele la pista
Lo último