El pueblo de España con un castillo a más de 1.000 metros de altura: muralla de 2 kilómetros, 16 torres y construido sobre una gran roca

Está declarado Monumento Histórico-Artístico desde el pasado siglo XX y en su interior consta de varias dependencias. Las más significativas son el Palacio del Gobernador a las prisiones, además de la plaza de Armas o la Torre Celoquia, desde donde se domina el paisaje que queda a los pies del castillo: a un lado, las cadenas montañosas que rodean el entorno, y al otro, la cascada de casas morellanas que parecen descender visualmente desde los pies del castillo hasta la ladera. Desde lejos, la fortaleza se alza como un padre protector abrazando a sus hijos. Todo un emblema de la provincia.