El pueblo de España que deberías visitar una vez en la vida: es el lugar donde Santa Teresa se olvidó del baúl y el más antiguo de Castilla-La Mancha

El objeto, de madera austera y herrajes oscuros, descansa en la penumbra de la Iglesia de San Bartolomé. Basta cruzar el umbral de la parroquia para sentir qué es aquello que lo que muchos buscan. La torre de cinco cuerpos se eleva mientras que en el interior hay un retablo mayor de transición barroca donde, protegido, se encuentra el célebre baúl. Las inscripciones que lo acompañan lo vinculan con Teresa de Cepeda y Ahumada, el nombre secular de la santa, y aunque el objeto se mueve entre el territorio de la historia y el de la leyenda, su presencia es una auténtica llamada para los peregrinos.