El pueblo de España que deberías visitar una vez en la vida: es el lugar donde Santa Teresa se olvidó del baúl y el más antiguo de Castilla-La Mancha
El pueblo más antiguo de Castilla-La Mancha guarda una reliquia que ha sido motivo de visita de generaciones de peregrinos desde hace décadas.
En la provincia de Toledo hay un pueblo que, pese a su discreción, sorprende al viajero por su patrimonio y su autenticidad. No es lugar de grandes avenidas ni de monumentos que busquen protagonismo, sino de detalles que conquistan a los que saben mirar más allá. El trazado del casco histórico mantiene el encanto de las antiguas villas toledanas: calles en pendiente, casas de muro, y patios donde aún sobreviven pozos... Es el más antiguo de Castilla-La Mancha y cuenta la leyenda que Santa Teresa se olvidó ahí de su baúl.
En el corazón de la provincia de Toledo, se protege un secreto que ha despertado la curiosidad de viajeros, estudiosos y peregrinos a lo largo de los años: un baúl que la tradición atribuye a Santa Teresa de Jesús, olvidado (dicen) durante una de sus incesantes rutas por la península mientras fundaba conventos y dejaba tras de sí un legado espiritual que todavía a día de hoy conmueve a muchos. Este objeto fue olvidado en la icónica iglesia de Villarrubia de Santiago.
Sin embargo, el pueblo es mucho más que el guardián de una reliquia. Es un lugar donde cada esquina revela una capa del pasado, donde el eco de la Orden de Santiago aún se percibe en las fachadas. La Plaza de la Constitución, corazón social y arquitectónico, está flanqueada por edificios que han visto pasar generaciones, como la Casa Señorial de los Lara, un ejemplo de memoria nobiliaria.
Los alrededores invitan a caminar con vistas donde se encuentran siempre cigüeñas en vuelo, molinos a la distancia y tonos cálidos que hacen sentir a cualquiera como en casa. Aun así, es la Iglesia de San Bartolomé la que recibe a cientos de aventureros todos los años con una leyenda a sus espaldas que es reconocida por miles de personas.
La leyenda del baúl de Santa Teresa de Jesús: el principal atractivo del pueblo más antiguo de Castilla-La Mancha
El objeto, de madera austera y herrajes oscuros, descansa en la penumbra de la Iglesia de San Bartolomé. Basta cruzar el umbral de la parroquia para sentir qué es aquello que lo que muchos buscan. La torre de cinco cuerpos se eleva mientras que en el interior hay un retablo mayor de transición barroca donde, protegido, se encuentra el célebre baúl. Las inscripciones que lo acompañan lo vinculan con Teresa de Cepeda y Ahumada, el nombre secular de la santa, y aunque el objeto se mueve entre el territorio de la historia y el de la leyenda, su presencia es una auténtica llamada para los peregrinos.
El acceso al baúl teresiano es gratuito y coincide con los horarios de culto o con los momentos que determine el párroco. Con una sola visita es suficiente para comprender por qué este pequeño pueblo toledano se ha convertido en un santuario inesperado.
