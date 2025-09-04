El pueblo de España con solo 10 habitantes que esconde un templo romano único en el mundo
Porque no hay otro igual, y porque en cuestiones arquitectónicas la grandeza no tiene nada que ver con el tamaño.
El protagonista de esta historia es un templo romano único en el mundo. Una rareza extraordinaria levantada (o mejor dicho, excavado) presuntamente en los albores del siglo III y que coloca a España en el centro de todas las miradas de estudiosos y arqueólogos especializados en el mundo romano.
Pero que nadie piense en una majestuosa fachada porticada, con frescos y bajorrelieves, ni en columnas de dimensiones imponentes, repletas de capiteles y volutas. Porque este enigmático templo romano confirma que el tamaño no es lo más importante para ser considerado hallazgo extraordinario en términos arquitectónicos.
El templo romano mejor conservado de España
A nadie le es ajeno que la península Ibérica es un territorio rico en patrimonio y vestigios arquitectónicos que datan de la época de máximo esplendor del imperio romano. De eso no hay duda. Lo difícil, sin embargo, es determinar cuál es el templo más importante o concretar cuál es el mejor conservado de aquella época de entre todos los que salpican la península.
En esos términos, podríamos estar hablando de los templos romanos de Vic (Barcelona) o de Alcántara (Cáceres), que pueden presumir de ser los dos únicos que se conservan prácticamente en su totalidad. O el templo de Diana, en Mérida, cuyas columnas dominan el paisaje urbano desde el centro de la ciudad.
Es uno de los grandes enigmas de la arqueología española
Hay un templo perdido en una provincia de España, de dimensiones reducidas y prácticamente invisible a pie de calle, que está considerado como ‘unicum’ por la comunidad de arqueólogos.
O lo que es lo mismo: algo así como un descubrimiento excepcional, un fenómeno único, ya que no existe ningún otro templo que reúna estas mismas características en todo el territorio que ocupó el imperio romano, es decir, más allá incluso de los límites de la península ibérica.
El pueblo donde se encuentra el arco de herradura más antiguo de España
Excavado en el suelo y soterrado por la historia, el templo romano fue descubierto a comienzos del siglo XX por el párroco de la iglesia que había levantada sobre los restos del templo romano desde el siglo XVIII.
Lo que se encontró resultó ser una auténtica joya de la arquitectura y uno de los grandes descubrimientos de la arqueología de la península: el templo de Santa Eulalia de Boveda de Mera (Santalla de Boveda, en gallego).
Está escondido a solo 14 kilómetros de Lugo, en una pequeña aldea de apenas 10 habitantes perteneciente a la parroquia de Bóveda (de la que forman parte cinco núcleos de población minúsculos; entre todos apenas alcanzan los 50 habitantes).
Y ahí está el templo, flanqueado por casas bajas de piedra que apenas superan las dos plantas (con suerte) y rodeado por un paisaje natural en el que casi no hay ni carreteras. Tampoco hay cardo ni decumano que anuncie la presencia de un templo romano.
Todo lo contrario: un pequeño atrio precedido por dos columnas y un antiguo letrero que indica que ahí, bajo la iglesia, se esconde un Monumento Nacional catalogado también como Bien de Interés Cultural.
Cómo es este templo romano por dentro
Arquitectónicamente, el elemento más destacado es un arco de herradura que está considerado como el más antiguo de la arquitectura española. Las dimensiones de la cripta, de planta perfectamente cuadrada, son reducidas, solo unos 12 metros por lado en la que son varios los elementos que llaman la atención.
Por un lado, la piscina o impluvium que domina a ras de suelo, y las tres columnas (que originariamente serían cuatro) que la flanquean, entre las que se intuye un capitel corintio. Por el otro, las pinturas murales muy bien conservadas que sobresalen en la bóveda de cañón y que representan diferentes aves exóticas, entre ellas pavos reales y faisanes.
Es único por su construcción singular, por su conjunto pictórico interior y por su estado de conservación. Y todo un enigma porque todavía hoy su función no está clara: hay teorías que sostienen que quizá fuera un ninfeo dedicado al culto de las aguas, tal vez un templo funerario o, lo más posible, según los estudios más recientes, un templo dedicado a la diosa Cibeles. Sea como sea, su simple existencia bien merece una escapada.
