El pueblo español escondido dentro de un castillo declarado Monumento Histórico-Artístico: construido por los árabes en el siglo XIII y con un templo barroco impresionante

Es bastante habitual toparse pueblos medievales que todavía hoy conservan las murallas que lo rodean y que, en tiempos pasados, lo protegían y defendían ante posibles ataques de enemigos. Mucho menos habitual, y por lo tanto muchísimo más especial y peculiar, es tropezarse con un pueblo que se extienda dentro de los muros de un castillo o una fortaleza, con las casas apiñadas alrededor de las estrechas callejuelas.

Los pueblos ubicados dentro de los muros de una fortaleza son una rareza / Istock / Antonio Ciero Reina

No hace falta buscar demasiado lejos para encontrar un pueblo as; en el sur de la península ibérica, en la provincia de Cádiz, existe una pequeña villa cuyo casco histórico se erige en el interior de los muros de una antigua fortaleza medieval, las torres de la cual todavía protegen la localidad desde lo alto de una loma.

Adriana Fernández

Un castillo con acompañamiento

En la parte sureste de la provincia de Cádiz, en la comarca del Campo de Gibraltar y rodeado por el parque natural de Los Alcornocales, el pueblo medieval de Castellar de la Frontera tiene un centro histórico prácticamente único en el mundo. Compuesto actualmente por tres núcleos de población -Castellar Viejo (conocido popularmente como El Castillo), Castellar Nuevo y La Almoraima-, en 1963 fue declarado Monumento Histórico Artístico, y desde 2019 forma parte de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Vista aérea del núcleo de Castellar Viejo / Istock / anderm

Situado en lo alto de un cerro, y con una población actual que roza los tres mil habitantes, el pueblo es principalmente conocido por el núcleo de Castellar Viejo, constituido por una fortaleza medieval perfectamente conservada y cuyas murallas arropan el pueblo. Su existencia es tan excepcional que se lo considera uno de los escasos ejemplos de fortificación medieval habitada que todavía hoy se conservan; además de esta singularidad, las calles del pueblo cuentan con una belleza sin igual, de un origen islámico evidente que nos llevan al pasado y que nos recuerdan a pueblos musulmanes actuales.

Pasear por las estrechas callejuelas empedradas de El Castillo -envueltas por las coloridas flores que cuelgan de prácticamente todos los balcones que se asoman a ellas-, no es solo una aventura con la que descubrir más acerca de la región en la que se encuentra (la cual fue escenario durante siglos de las batallas entre musulmanes y cristianos entre los siglos XII y XV), sino que brinda al visitante una oportunidad única de obtener algunas de las panorámicas más espectaculares del entorno. Desde el punto más alto del pueblo uno puede ver las maravillosas explanadas del Campo de Gibraltar que lo rodea, e incluso el peñón de Gibraltar y Marruecos en los días más claros.

La antigua fortaleza árabe de Castellar de la Frontera / Istock / makasana

Los otros núcleos de población

Como ya he comentado antes, Castellar de la Frontera está conformado, además de por el núcleo de El Castillo, por Castellar Nuevo y La Almoraima. Construido a mediados del siglo XX, Castellar Nuevo es el núcleo principal de la población y donde viven la gran mayoría de sus habitantes. Por otro lado, a unos cinco minutos en coche a las afueras de Castellar Nuevo se extiende la antigua finca de La Almoraima, en la cual se erige el antiguo Convento de San Miguel de La Almoraima, datado de principios del siglo XVII y el cual es, actualmente, un hotel con mucho encanto perfecto para disfrutar de la estada en el pueblo.