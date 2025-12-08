El pueblo escondido entre las montañas de Castilla y León que parece sacado de un cuento
Esta aldea medieval es el destino perfecto para disfrutar del turismo rural.
¿Estás buscando un pueblecito con encanto para una escapada de fin de semana? Tenemos el destino ideal en Castilla y León. Se trata de Peñalba de Santiago, un pueblo ubicado en el municipio de Ponferrada (León), enmarcado en los montes Aquilianos de la comarca del Bierzo. Uno de los pueblos más bellos y que mejor conserva la arquitectura tradicional de la región.
Este pueblo, declarado Bien de Interés Cultural desde 2008, se organiza alrededor de la iglesia mozárabe de Santiago, que data del siglo X y supone el bien más preciado de la localidad. Uno de sus elementos más particulares son los arcos de herradura de la entrada que reflejan de forma innegable su estilo arquitectónico.
Peñalba de Santiago está estructurada en tres zonas bien delimitadas. En la parte superior está el área más antigua, procedente del asentamiento que surgió junto al monasterio. La segunda zona se encuentra más al norte, erigida encima de los vestigios del antiguo monasterio. Por último, en la zona sur se pueden encontrar los mejores exponentes de la arquitectura tradicional en forma de corredores de madera suspendidos sobre la piedra a lo largo de la calle.
Trasladarse a Peñalba de Santiago es hacer un viaje en el tiempo al pasado gracias al gran estado de conservación de sus viviendas, construidas en piedra de pizarra para adaptarse al entorno. Hay algunas que conservan esquinas redondeadas, aspecto que retrotrae a los antiguos castros de la zona. La mayoría conserva dos alturas: la parte baja para el ganado o como almacén y la vivienda en la parte superior.
Otro de los principales atractivos de este pueblo berciano es la Casa de los Diezmos, donde según la tradición se recogía una décima parte de la cosecha de los vecinos, que daban para conservar la iglesia de Astorga. Una edificación que es a la vez un vestigio arquitectónico del pasado y un libro de piedra con el que entender la historia de la comunidad.
Peñalba de Santiago se encuentra a unos 43 minutos de Ponferrada y aproximadamente a dos horas de León. Un lugar perfecto para una escapada en la que poder disfrutar de un ambiente especial gracias a la cercanía de las montañas y el aspecto medieval de la localidad. Si lo que buscas es tranquilidad en un enclave auténtico, este es tu destino ideal.
