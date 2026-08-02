Todos suben al Teide, pero pocos bajan al pueblo escondido en un barranco al que llaman "el Machu Picchu canario": un caserío colgado entre riscos volcánicos

Lejos de las playas y del Teide, Tenerife guarda uno de sus paisajes más sorprendentes. Un pequeño caserío que aparece encajado entre enormes riscos volcánicos, rodeado por un barranco que desciende hasta el Atlántico. Entre los abruptos paisajes del Macizo de Teno, se esconde este lugar que sorprende incluso a quienes creen conocer bien Canarias.

Su ubicación ha hecho que muchos viajeros lo comparen con Machu Picchu / Istock / R

Hablamos de Masca, situado entre gigantescas paredes volcánicas que parece suspendido sobre un profundo barranco. Su ubicación hace que muchos lo comparen con Machu Picchu, hasta el punto de que el sobrenombre de "Machu Picchu canario" se ha popularizado desde hace años.

Adriana Fernández

Un caserío escondido entre las montañas de Teno

Masca pertenece administrativamente al municipio de Buenavista del Norte, aunque durante siglos su aislamiento hizo que viviera prácticamente desconectado del resto de la isla. Situado a unos 650 metros sobre el nivel del mar, el pueblo ocupa una pequeña plataforma natural rodeada por algunas de las montañas más escarpadas de la isla.

Masca se sitúa a unos 650 metros sobre el nivel del mar / Istock / 5

El paisaje forma parte del Parque Rural de Teno, uno de los espacios naturales mejor conservados del archipiélago por estar lleno de profundos barrancos, crestas volcánicas y un terreno abrupto que ha condicionado la vida de sus habitantes, ya que, hasta bien entrado el siglo XX, para acceder a Masca había que recorrer antiguos caminos de montaña. La carretera actual (la TF-436) facilitó las comunicaciones y es una de las más espectaculares de Canarias por ser muy estrecha y serpenteante, con tramos de un solo carril.

La carretera por la que se sube conecta Santiago del Teide con Buenavista del Norte y, a medida que vas avanzando por ella, las pronunciadas curvas te permiten descubrir nuevos miradores desde los que se ve el relieve del Macizo de Teno, uno de los territorios más antiguos de Tenerife con siete millones de años de historia geológica.

Como la visita a Masca suele ser corta, muy cerca también pueden visitarse otros enclaves del Parque Rural de Teno, como el caserío de Teno Alto o el faro de Punta de Teno.

Un pueblo pequeño con mucha historia

Masca conserva la arquitectura tradicional canaria / Istock

A pesar de ser tan pequeño, Masca conserva buena parte de la arquitectura tradicional canaria con viviendas construidas con piedra volcánica y cubiertas de teja que se adaptan a las pendientes del terreno. El caserío se divide en cuatro núcleos (La Bica, El Turrón, La Piedra y El Lomo de Masca) unidos por antiguos caminos y fue declarado Bien de Interés Cultural como conjunto histórico por sus edificaciones que van creando un paisaje urbano donde las palmeras crecen entre las casas. El punto de encuentro de Masca es la iglesia de la Inmaculada Concepción, levantada en el siglo XVIII. Alrededor de ella hay pequeños huertos, bancales y senderos.

El Barranco de Masca es uno de sus recorridos naturales más conocidos. Este sendero desciende entre enormes paredes hasta alcanzar una pequeña playa. La ruta estuvo cerrada durante un tiempo para mejorar la seguridad, pero actualmente funciona con un sistema de acceso regulado que limita el número diario de visitantes.