El pueblo escondido de Andalucía donde nacieron dos de los tres emperadores romanos de España: tiene el anfiteatro más grande del país, termas llenas de historia y la famosa Casa de los Pájaros

Varios edificios públicos, casas e infraestructuras acabaron colapsando, pero todavía se conserva una parte generosa en el yacimiento de Itálica que permite hacernos una idea de lo que un día fue. Se puede pasear por el trazado de sus calles, ver los cimientos de sus casas, algunos objetos, el anfiteatro, y más concretamente, la Casa de los Pájaros y la Casa del Planetario con sus mosaicos, las termas, el Edificio de la Exedra o el de Neptuno y el Traianeum.