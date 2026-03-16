El pueblo que esconde el refugio de la reina Letizia: casas indianas del Siglo XX, pinturas rupestres, bufones, cavernas, acantilados de vértigo y xanas escondidas junto a los Picos de Europa

Es fácil perderse en el tiempo y quizá por ello, y para no dejarse nada, la ciudad se cura en salud a lo largo del Paseo de la Grúa, con un despliegue de murales cerámicos que ilustran la historia de la villa en seis imágenes que representan su paso por la prehistoria, la época romana y medieval, el renacimiento, la guerra de la independencia, la migración a América y, finalmente, la “Modernidad”, Ilustrado por el dibujante, escritor y periodista Antonio Mingote; trasladado a azulejos por el ceramista D. Francisco Muñiz; y apoyado en el guion del investigador y escritor local D. José Antonio Silva.