El pueblo equilibrista más estrecho de España está en Cataluña: tiene 50 metros de ancho, menos de 1.000 habitantes, es de origen medieval y está sobre un acantilado volcánico

Debido a la particularidad del terreno sobre el que fue edificado, Castellfollit de la Roca, en la provincia de Girona, conforma una región de 0,73 kilómetros cuadrados, casi la mitad del Parque del Retiro de Madrid, con un ancho que en su parte más estrecha apenas mide 30 metros de ancho, y que a lo largo del pueblo apenas mide el ancho de dos casas enfrentadas, separadas por una calle.