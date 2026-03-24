El pueblo equilibrista más estrecho de España está en Cataluña: tiene 50 metros de ancho, menos de 1.000 habitantes, es de origen medieval y está sobre un acantilado volcánico
Enclavado en uno de los parajes más espectaculares de España, se eleva sobre un entorno de origen volcánico único en la península.
Tiene 1000 años de historia y 960 habitantes. Fue ocupado por franceses, estuvo completamente amurallado y sufrió derrumbes posteriormente con los terremotos del siglo XV y, pese a todo, este pueblo medieval se sigue sosteniendo en pie, como entonces, sobre un acantilado.
La excepcionalidad de su orografía responde a la naturaleza de su terreno: dos antiguas coladas volcánicas superpuestas hacen miles de años que, debido a la constante erosión de los ríos fluviales Fluvià y Toronell, resultaron en este risco basáltico, esta protuberancia rocosa de casi un kilómetro de largo que vigila una caída de unos 60 metros.
Debido a la particularidad del terreno sobre el que fue edificado, Castellfollit de la Roca, en la provincia de Girona, conforma una región de 0,73 kilómetros cuadrados, casi la mitad del Parque del Retiro de Madrid, con un ancho que en su parte más estrecha apenas mide 30 metros de ancho, y que a lo largo del pueblo apenas mide el ancho de dos casas enfrentadas, separadas por una calle.
Abrupto, verde y volcánico, su entorno está a las puertas del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, con más de 40 conos volcánicos de colosos dormidos en sus alrededores cubiertos por paisajes de hayedos y pueblos cercanos, como Besalú u Olot, hermanos estéticos de este.
Este espacio de interés geológico nacional, el mejor exponente volcánico de la península, está catalogado como Zona de Especial Conservación (ZEC), y fue además el primer parque de España en recibir la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), otorgada por la Federación EUROPARC.
Imprescindibles de Castellfollit de la Roca
Como un punto casi inevitable, recorre el casco antiguo medieval de este pequeño pueblo, liderado por el Carrer Major, la arteria principal de su entramado, a lo largo de un estrecho paso que recibe las fachadas de la localidad, construidas en muchos casos aprovechando la roca volcánica que conforma el entorno geológico.
Sabrás que has llegado al final al enfrentar el precipicio que lo preside, la plaza-mirador de Josep Pla, una panorámica impresionante de la confluencia de los ríos que esculpieron su estructura, y que solo podrás mejorar subiendo al campanario de la iglesia Vella de Sant Salvador, por el precio simbólico de un euro, una antigua edificación de la Guerra Civil que hoy hace las veces de centro cultural.
En la parte moderna del pueblo, su homónima, la “nova”, reemplaza a la antigua en funciones, construida en el siglo XX con la misma roca basáltica que caracteriza al resto del pueblo.
La cantera de Castellfollit el Museo de Vietnam
Este pueblo gerundense supone hoy en día la única cantera de basalto que continúa activa en España, desde 1929, uno de los elementos clave que enmarcan la identidad de este entorno que ofrece visitas a la cantera durante la Feria de los Picapedreros, la “Fira de Sant Roc”, en la llamada Cantera Ortiz.
Asimismo, visita el Museo de Vietnam de Castellfollit, curiosamente una de las mejores colecciones privadas sobre el conflicto bélico de este país, con más de 2.000 piezas entre las que se suman documentos, fotografías e incluso uniformes originales.
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