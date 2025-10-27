El pueblo más 'embrujado' de Andalucía está a una hora de Málaga: un paraíso entre montañas con calderos, dragones y la casa de 'Hansel y Gretel'.

A esto se suman los principales atractivos del municipio, entre los que se encuentra su enorme casa de chocolate de 'Hansel y Gretel', situada en la parte alta del municipio, que parece sacada del propio cuento de los Hermanos Grimm; su Cueva del ojo de las Brujas, o su mirador de las brujas, con figuras a tamaño real de unas hechiceras realizando maleficios en su caldero con las mejores vistas de la Alpujarra como telón de fondo.