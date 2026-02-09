El pequeño pueblo a dos horas de Vigo que debes visitar este invierno: rutas por la naturaleza, paisajes increíbles y una de las mejores carnes gallegas

La naturaleza que rodea esta localidad cuenta distintas rutas con distintas dificultades para dejarse descubrir. Una de las más populares es la ruta del Pozo Caído, una impresionante cascada en el río Pacín que se abre en medio de un bosque de cuento. Podremos llegar hasta ella dejando el coche cerca de la playa fluvial del río, a través de un sendero perfectamente acondicionado con un mirador y pasarela de madera en un recorrido sencillo de 2,2 km ida y vuelta.