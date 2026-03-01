El pueblo más desconocido del norte de España que es perfecto para una escapada de fin de semana: tiene el hórreo más grande del mundo, un coqueto puerto pesquero y fue cuna de grandes figuras literarias

En la orilla norte de la ría de Arousa se encuentra Rianxo, un municipio coruñés que combina tradición marinera, patrimonio popular y una notable herencia literaria. Lo bueno de que no sea un destino masificado ni de grandes monumentos es que su interés está en otra parte: en su puerto, en tener uno de los hórreos más singulares de Galicia y en haber visto nacer a algunas figuras clave de la cultura gallega del siglo XX.