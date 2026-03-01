El pueblo más desconocido del norte de España que es perfecto para una escapada de fin de semana: tiene el hórreo más grande del mundo, un coqueto puerto pesquero y fue cuna de grandes figuras literarias
En la orilla norte de la ría de Arousa se encuentra Rianxo, un municipio coruñés que combina tradición marinera, patrimonio popular y una notable herencia literaria. Lo bueno de que no sea un destino masificado ni de grandes monumentos es que su interés está en otra parte: en su puerto, en tener uno de los hórreos más singulares de Galicia y en haber visto nacer a algunas figuras clave de la cultura gallega del siglo XX.
Rianxo forma parte de la comarca del Barbanza y mira de frente a la ría, una de las más productivas en marisco y mejillón de toda Galicia. Esa relación con el mar sigue suponiendo trabajo y sustento para buena parte del pueblo.
Si lo que buscas es una escapada de fin de semana con paseos tranquilos, buena gastronomía y lejos de las aglomeraciones, Rianxo te encajará a la perfección.
El hórreo de Araño y la arquitectura popular
Uno de los puntos más singulares del municipio es el hórreo de Araño, situado en la parroquia del mismo nombre. Se le conoce como el hórreo de Araño o de Rianxo y está considerado el hórreo más largo de Galicia, pues alcanza los 37 metros de longitud.
El hórreo es un elemento característico del paisaje gallego que servía para conservar el maíz y otros cereales protegidos de la humedad y de los roedores. El de Araño destaca por su monumentalidad dentro de una arquitectura esencialmente rural.
Para llegar hasta él es necesario desplazarse en coche desde el casco urbano de Rianxo. Las carreteras locales son estrechas, por lo que conviene consultar previamente la ruta. Teniendo en cuenta que no hay grandes puntos turísticos alrededor, lo recomendable es que combines la visita con un paseo por la zona o con otras paradas en el municipio.
Un puerto que sigue trabajando cada día
El puerto de Rianxo sigue siendo un espacio de trabajo vinculado a la pesca y al marisqueo, ya que la ría de Arousa es una de las principales zonas productoras de mejillón de Europa.
Desde el paseo marítimo obtienes una buena perspectiva de la ría y de la sierra del Barbanza al fondo. Si el tiempo acompaña, puedes completar la jornada con una visita a alguna de las pequeñas playas del municipio, como Tanxil o Quenxo.
El mejor plan es combinar el paseo portuario con una comida basada en productos locales. Aquí es fácil encontrar marisco y pescado fresco sin necesidad de sentarse en restaurantes sofisticados.
Referente de figuras literarias gallegas
Para su tamaño (aquí viven poco más de 10.000 vecinos), Rianxo tiene un peso cultural destacable. En el municipio nació Alfonso Daniel Rodríguez ‘Castelao’, una de las figuras más influyentes del galleguismo político y cultural del siglo XX. Escritor, dibujante y político, Castelao es un referente fundamental en la historia contemporánea de Galicia.
También estuvo estrechamente vinculado a Rianxo Manuel Antonio, poeta de vanguardia y autor de “De catro a catro”, obra clave de la literatura gallega. Junto a ellos se suele mencionar a Rafael Dieste, otro escritor nacido en la localidad que perteneció a la Generación del 27 en la literatura española, y a la del 25 en la gallega. No es casual que muchos consideren Rianxo como un pequeño foco literario dentro de Galicia.
