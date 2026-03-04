El pueblo más desconocido de España tiene el mayor observatorio astronómico de Europa: un oasis de montaña a 1.500 metros de altitud en el que comer los platos de la abuela

Apenas cuenta con cien habitantes censados, se enconde a 1.500 metros de altitud sobre la sierra de Los Filabreses, y alberga el mayor observatorio astronómico de Europa; sin embargo, y aun con todas sus peculiaridades, la localidad de Castro de Filabres, en el corazón de Almería, cautiva por su determinación en mantener vivo un rara avis de la gastronomía local, con unas jornadas culinarias que aúnan locales, visitantes y chefs de renombre en una de las poblaciones más pequeñas de la provincia.