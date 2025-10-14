El primer pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico de Ávila era el favorito de Isabel la Católica: tiene la segunda judería más importante de Castilla y es famoso por su tostón asado

En el corazón del norte de Ávila, a poco más de cincuenta kilómetros de la capital, se levanta una villa que guarda entre sus muros la esencia más pura de Castilla. Su trazado medieval, sus iglesias de ladrillo y su castillo mudéjar componen uno de los conjuntos históricos más cautivadores de la región. Ante todo, es una joya del mudéjar con monumentos emblemáticos y una historia relacionada con Isabel la Católica que capta la atención de cualquier persona interesada por la historia y la arquitectura.