El pueblo más curioso de España no está en España: es una villa medieval completamente rodeada por Francia que se sale del mapa
Entre sus calles de piedra y sus fachadas tradicionales se esconde la farmacia más antigua de Europa.
Lo de este pueblo es una rareza difícil de encontrar en otra parte del territorio español: un pueblo que, a pesar de estar en España, está fuera del mapa, dicho en el sentido más literal del término. Porque Llívia, que así se llama este municipio, está completamente rodeado por el país vecino, integrado cien por cien en su territorio al otro lado de la frontera.
Hay que viajar hasta los Pirineos para localizar este pueblo que, gracias a su título de villa, se libró de pasar a dominio francés en ese momento del siglo XVII en el que el emperador Carlos V firma el Tratado de los Pirineos, un acuerdo por el que 33 pueblos de esta comarca situada a los pies de los Pirineos fueron cedidos al territorio francés, dividiendo la comarca en Alta Cerdaña (francesa) y Baja Cerdaña (española).
Un pueblo catalán en Francia
Hoy en día, Llívia es la población más antigua de la Baja Cerdaña, territorio de la Cataluña histórica cuyo origen se remonta a la Edad del Bronce. La estratégica situación del asentamiento no pasó desapercibida por los romanos, que establecieron allí el campamento militar de Iulia Lybica (siglo I a.C.), conocido por ser la capital de la Cerdaña durante siglos.
Está en la provincia de Girona, a unos 1223 metros de altitud, en el corazón de los Pirineos y a solo tres kilómetros de la localidad de Puigcerdà, con la singularidad de que, entre ambos pueblos se interpone por completo el territorio francés. Dicho de otro modo: para entrar en Llívia, primero tienes que entrar en Francia, salir de ella y entrar en España de nuevo.
Hoy en día es una frontera invisible (gracias a la existencia del espacio Schengen), pero lo cierto es que durante siglos se trató de una frontera internacional, como la de Andorra, lo que implicaba cruzar aduana y pasar controles. No debía ser nada cómodo para las personas que vivían allí.
Típico pueblo pirenaico
Más allá de su curiosa situación política, es su ubicación geográfica su gran atractivo, con vistas a los Pirineos desde cualquier punto del pueblo. Y es que Llívia es un precioso pueblo pirenaico famoso por estar a solo unos minutos de algunas de las mejores pistas de esquí del norte de España, como la Masella o la Molina. Eso
Además, cuenta con un centro histórico muy bien conservado, levantado en piedra y con un ambiente típicamente ceretano, con casas de tejados de pizarra y balcones de madera. Lo mejor es que su atmósfera es tranquila incluso en temporada alta.
Desde el punto de vista patrimonial, tiene castillo, una fortaleza situada en lo alto de la colina que domina la población. Sin embargo, su gran tesoro no es este, sino la farmacia más antigua de Europa. Se trata de la Farmacia Esteve, documentada desde 1594 , es casi un museo, con muebles barrocos originales, cientos de frascos de cerámica, antiguos instrumentos farmacéuticos, y recetas y preparados con varios siglos de antigüedad. Sin duda, un lugar sorprendente para quien disfruta de la historia y del patrimonio científico.
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