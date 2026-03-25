La villa más curiosa de Aragón se llama "el balcón de la sierra de Albarracín": tiene 66 habitantes, arquitectura roja y es una completa desconocida
Es una pequeña localidad que conserva intacto su carácter rural y sus tonalidades rojas la convierten en uno de los pueblos más bonitos de España.
Rodeado de montañas y pinares, este enclave destaca por su arquitectura tradicional, con calles empedradas y casas de piedra rojiza que refuerzan la sensación de estar ante un paisaje insólito. Este pequeño núcleo rural es uno de los más singulares de España, una localidad de apenas unas decenas de habitantes que destaca como destino de turismo de interior poco masificado. Un enclave perfecto en el que encontrar refugio para un fin de semana alejado del ruido de la ciudad.
Este municipio se sitúa en una amplia llanura de montaña, rodeado de elevaciones como la Muela de Javalón, que alcanza cerca de los 1.700 metros de altitud. Su casco urbano se caracteriza por construcciones de tonos rojizos, propias de la arquitectura tradicional serrana, que aportan al conjunto una identidad visual muy definida dentro del territorio aragonés. Pero más allá de su valor paisajístico, Jabaloyas posee una fuerte dimensión simbólica ligada a la tradición oral: durante siglos ha sido conocido como un lugar asociado a relatos de brujería y prácticas esotéricas.
El pueblo de las brujas: un enclave de leyendas
Estas narraciones le han servido para que también se le conozca como 'el pueblo de las brujas'. Leyendas transmitidas de generación en generación que hablan de rituales, apariciones y sonidos misteriosos en las noches, configurando una identidad cultural basada en el mito y el imaginario colectivo más que en hechos documentados. De hecho, hay un monumento patrimonial, el Peirón de la Virgen del Pilar, que es un monolito tradicional al que se atribuye una función protectora frente a fuerzas malignas según la creencia popular.
Qué saber antes de visitar el pueblo rojo más bonito de España
En el plano patrimonial, el edificio más relevante es la Iglesia de la Asunción, un templo del siglo XV con apariencia casi defensiva, especialmente por su robusta torre cuadrangular rematada con gárgolas. A este conjunto se suman dos ermitas de interés: la Ermita de San Cristóbal, de cronología más reciente (siglo XIX), y la Ermita de la Virgen de los Dolores, datada en el siglo XVI. En el entorno natural, el Monte Jabalón ofrece una de las panorámicas más amplias de la comarca, permitiendo ver incluso el perfil de Albarracín y los valles circundantes en condiciones de buena visibilidad.
Además, su proximidad a otras localidades como Bronchales permite ampliar la experiencia con rutas de senderismo y recorridos por paisajes de montaña. A ello se suma la gastronomía local, basada en platos contundentes adaptados al clima (guisos, sopas, productos derivados del cerdo como el jamón de Teruel) que completa una propuesta turística de calidad.
Cómo llegar a Jabaloyas
En términos de accesibilidad, se encuentra a unos 45 minutos por carretera desde Teruel, siguiendo la vía A-1513 y un desvío posterior a la altura de Valdecuenca. Su relativa proximidad a la capital provincial, unida a su bajo nivel de afluencia turística, lo convierte en un enclave especialmente interesante para quienes buscan experiencias rurales auténticas en el interior de Aragón. Definitivamente es el destino perfecto para una escapada con tu pareja o tu mejor amiga.
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