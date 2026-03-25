La villa más curiosa de Aragón se llama "el balcón de la sierra de Albarracín": tiene 66 habitantes, arquitectura roja y es una completa desconocida

En el plano patrimonial, el edificio más relevante es la Iglesia de la Asunción, un templo del siglo XV con apariencia casi defensiva, especialmente por su robusta torre cuadrangular rematada con gárgolas. A este conjunto se suman dos ermitas de interés: la Ermita de San Cristóbal, de cronología más reciente (siglo XIX), y la Ermita de la Virgen de los Dolores, datada en el siglo XVI. En el entorno natural, el Monte Jabalón ofrece una de las panorámicas más amplias de la comarca, permitiendo ver incluso el perfil de Albarracín y los valles circundantes en condiciones de buena visibilidad.