El pueblo más curioso de Burgos: ostenta el Récord Guinness por tener más habitantes con nombres raros y tiene un teatro romano casi intacto

A unos 15 kilómetros de Huerta de Rey, entre las localidades de Coruña del Conde y Peñalba de Castro, se encuentra Clunia Sulpicia, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Castilla y León. Fue una ciudad romana de gran relevancia, especialmente entre los siglos I y II d.C., cuando llegó a tener un papel destacado dentro de la red urbana del Imperio en Hispania.