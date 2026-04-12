El pueblo más curioso de Burgos: ostenta el Récord Guinness por tener más habitantes con nombres raros y tiene un teatro romano casi intacto

La combinación entre una curiosidad casi única y un conjunto arqueológico relevante hace que la zona tenga más interés del que aparenta en un primer momento.

Huerta de Rey, en Burgos
Huerta de Rey, en Burgos / Wikimedia Commons / Sergiportero

Puede que no sea el primer destino que te venga a la cabeza al pensar en una escapada por Castilla y León, pero Huerta de Rey tiene una particularidad difícil de encontrar en otro lugar: una tradición muy arraigada de nombres poco comunes que forma parte de la identidad local desde hace décadas.

Ayuntamiento de Huerta de Rey

Ayuntamiento de Huerta de Rey

 / Wikimedia Commons / Sergiportero

A esto se suma un segundo elemento que cambia por completo la visita. A pocos kilómetros del municipio se encuentra el yacimiento de Clunia Sulpicia, una antigua ciudad romana que conserva uno de los teatros mejor preservados del norte de España.

Redacción Viajar

Un Récord Guinness ligado a los nombres

Huerta de Rey es conocido por haber sido reconocido por el Guinness World Records debido a la singularidad y variedad de los nombres de sus habitantes. Durante generaciones, ha existido la costumbre de utilizar nombres poco frecuentes, muchos de ellos de origen histórico, literario o incluso inventado. Aquí viven Evilasio, Gláfida, Hierónides, Filogonio, Sindulfo, Burgundófora o Alpidia. Originalidad no les falta a estos casi 900 vecinos.

Esta curiosidad se consolidó especialmente a partir del siglo XX y no es raro encontrar en el municipio nombres que apenas se repiten en otros puntos de España. Esto ha terminado por convertir esta tradición en uno de sus principales rasgos distintivos y que sigue siendo una práctica viva que todavía forma parte de la identidad local.

Clunia Sulpicia: una ciudad romana en el interior de Burgos con un teatro romano muy bien conservado

A unos 15 kilómetros de Huerta de Rey, entre las localidades de Coruña del Conde y Peñalba de Castro, se encuentra Clunia Sulpicia, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Castilla y León. Fue una ciudad romana de gran relevancia, especialmente entre los siglos I y II d.C., cuando llegó a tener un papel destacado dentro de la red urbana del Imperio en Hispania.

A unos 15 kilómetros de Huerta de Rey se encuentra Clunia Sulpicia

A unos 15 kilómetros de Huerta de Rey se encuentra Clunia Sulpicia

 / Istock / t

El enclave se sitúa en una posición elevada, lo que permitía controlar visualmente buena parte del territorio. Hoy en día, se pueden recorrer distintos espacios del antiguo asentamiento, desde restos de viviendas hasta infraestructuras públicas.

Dentro de Clunia Sulpicia, uno de los elementos más destacados es su teatro. Se trata de una estructura de grandes dimensiones, excavada en parte en la roca, que podía albergar a varios miles de espectadores (se estima que en torno a 10.000).

Uno de los elementos más destacados de Clunia sulpicia es su teatro

Uno de los elementos más destacados de Clunia sulpicia es su teatro

 / Istock / t

El teatro se conserva en un estado bastante bueno, especialmente si se tiene en cuenta su antigüedad, aunque, como es lógico, no está completamente intacto debido al paso del tiempo. Además, en la actualidad se utiliza en ocasiones para actividades culturales, como festivales de teatro.

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Si tu intención es alejarte del turismo masivo, una escapada que combine Huerta de Rey y Clunia Sulpicia es un plan perfecto.

Para visitar la zona, lo más práctico es que te muevas en coche, ya que el acceso al yacimiento de Clunia Sulpicia no siempre está bien conectado mediante transporte público. Puede visitarse todos los días (salvo los lunes) por cinco euros.

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