El pueblo considerado “cumbre de la ingeniería civil romana” está en España: tiene un arco de la victoria, un templo romano y un puente de 2.000 años que durará “por los siglos de los siglos”

Tras su estancia en España, los romanos dejaron un legado de construcciones y monumentos impresionantes. De todo el país, Extremadura es uno de los sitios con mayor herencia, teniendo en su territorio lugares como Mérida, cuyo conjunto arqueológico es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Teatro Romano de Mérida / Istock / Sirbouman

No obstante, hay otros rincones extremeños que, si bien son menos conocidos, en pleno siglo XXI todavía cuentan con obras romanas de hace miles de años. Un claro ejemplo de ello es un pueblo de menos de 1.500 habitantes situado en la provincia de Cáceres. Tiene un monumento que le ha hecho ser considerado la “cumbre de la ingeniería civil romana”.

Adriana Fernández

Un viaje a la Antigua Roma

Se trata de Alcántara, un pueblo con una de las construcciones romanas más antiguas y mejor conservadas del mundo. Se trata del Puente Romano de Alcántara, construido entre los años 75 y 103 o 104 d.C. durante el mandato del emperador Trajano bajo la dirección de Caius Iulius Lacer, que lo diseñó con bloques de granito extraídos de la zona y con unas dimensiones de 71 metros de altura, 8 de anchura y 194 de longitud incluyendo todos sus elementos.

Está formado por un puente, templo y arco, siendo este último conocido como Arco del Triunfo. Se encuentra a mitad del puente y solamente él tiene una altura de 13 metros aproximadamente. Aunque fue construido a la vez que el puente, fue modificado posteriormente por Carlos V, que le añadió almenas.

Arco del Puente Romano de Alcántara / Istock / Tatsuo115

Un templo dedicado a los dioses

En la entrada meridional del puente se encuentra un templo romano dedicado al emperador Trajano y a los dioses protectores de Roma. Cuenta con una fachada de frontón triangular e inscripciones latinas en su puerta de acceso, y es uno de los pocos templos romanos que han llegado casi intactos hasta la actualidad en España.

Templo romano de Alcántara / Istock / Eduardo Estellez

Una profecía de hace 2.000 años

El Puente Romano de Alcántara lleva con nosotros casi 2.000 años. Ahora bien, ¿destino o casualidad? Durante el paso de los siglos ha vivido diferentes acontecimientos históricos como la época visigoda, para la que fue un punto estratégico clave, o conflictos como las Guerras Napoleónicas o la Guerra Civil Española, donde terminó dañado.

El puente ha sobrevivido a muchos siglos de historia, pero eso es algo que ya se sabía que iba a pasar cuando se construyó. Su arco cuenta con una inscripción en latín que podría hasta parecer una profecía, pues se traduce como “un puente destinado a durar por los siglos del mundo”. No sabemos si el puente va a durar tanto tiempo, pero por lo que parece, los romanos no andaban equivocados.