Ni Cadaqués ni Tossa de Mar: el bonito pueblo de la Costa Brava es todavía un auténtico desconocido

La cala más conocida del pueblo es Aigua Xelida, las rocas que la rodean forman un pequeño anfiteatro natural; el agua es tan transparente que te verás rodeado de peces sin esfuerzo. Es sorprendente que, a pesar de su belleza, no suele estar tan concurrida como otras de la Costa Brava. Otra cala conocida es la Cala dels Lliris, el espacio es más reducido, ideal para pequeños grupos. La más salvaje es Cala Pedrosa, con piedras lisas en lugar de arena. Se puede llegar a pie a través del camí de ronda, las aguas turquesas rodeadas de rocas y entorno natural hacen de ella un lugar perfecto para desconectar.