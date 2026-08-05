El pueblo costero preferido por la clase media española tiene playas de ensueño y uno de los skylines más reconocibles del país: noches de hotel a 80€ y restaurantes donde disfrutar de la mejor gastronomía local

Ahora que por fin ya ha llegado agosto, son muchas las familias españolas que por fin comienzan las vacaciones de verano. Como contamos con la gran ventaja de vivir en un país rodeado casi en su totalidad por mar, muchos de los veraneantes tienden a decantarse por los territorios del litoral para disfrutar al máximo de los días de vacaciones, con pueblos marineros de tradición pesquera bordeados de preciosos arenales en los que relajarse con el olor de la brisa y el sonido de las olas del mar.

La playa de Poniente en Benidorm / Istock / MEDITERRANEAN

Si bien son miles los pueblos y localidades que se extienden por las costas españolas, hay algunos que, por lo que sea, suelen atraer la mirada de los veraneantes más que otros. Es el caso del municipio de Benidorm, la localidad más emblemática de toda la Costa Blanca. Conocido por su ambiente, su característico skyline y la excelente calidad de sus playas, Benidorm se ha convertido en el destino por excelencia del verano de muchos españoles.

Adriana Fernández

El Nueva York del Mediterráneo

En sus orígenes, Benidorm era una pequeña villa pesquera de dimensiones discretas y ambiente tranquilo. Fue en la década de los años 60 que empezó su transformación, llegando a convertirse en uno de los destinos vacacionales más conocidos de todo el litoral Mediterráneo. Uno de los cambios más significativos fue la aparición de rascacielos, los cuales significaron la llegada de la modernidad; actualmente, Benidorm alberga 26 edificios de más de 100 metros de altura, siendo la ciudad de España con un mayor número de ellos, tres de ellos llegando incluso a superar los 150 metros. Benidorm no es solo la ciudad con más rascacielos por habitante del mundo, sino que es también la segunda ciudad con más rascacielos por metro cuadrado, tan solo por detrás de Nueva York.

Benidorm tiene uno de los skylines más reconocibles del país / Istock / nito100

Aunque esto podría hacer pensar que se trata de una ciudad llena de tráfico y contaminación, Benidorm es una localidad muy implicada en la sostenibilidad y la preservación del medioambiente. El pasado 2025, de hecho, fue reconocida por la Comisión Europea como Pionero Verde Europeo del Turismo Inteligente debido a su modelo urbano vertical, la protección de espacios naturales, su gestión eficiente del ciclo del agua, y el impulso que le ha dado a la movilidad sostenible. Con todo esto, Benidorm ha demostrado estar preparada para el turismo del futuro.

La ciudad veraniega por excelencia

Muy conocida por su vida nocturna, con esa mezcla bizarra y tópica de despedidas de soltero y hordas de jubilados, Benidorm tiene un montón de planes y actividades ideales para disfrutar al máximo de las vacaciones, las cuales se adaptan perfectamente a cualquier tipo de veraneante. Ya sea con la intención de desconectar en un entorno rodeado por naturaleza, disfrutar de la gastronomía, o relajarse en sus playas y calas, Benidorm sabe moldearse a sus habitantes y visitantes.

Benidorm cuenta con cantidad de playas de ensueño / Istock / Sergi Formoso

Calas y playas

Uno de los principales atractivos de Benidorm es, sin ningún lugar a dudas, su maravilloso litoral. A lo largo de este se extienden algunas de las playas y calas más bonitas de toda la Costa Blanca, arenales en los que disfrutar del aire fresco y las aguas turquesa del Mediterráneo. En la misma localidad destacan las playas de Levante y Poniente, que cuentan con una muy buena oferta de servicios y componen la particular geografía tan característica de la ciudad.

La isla de Benidorm, situada frente a la costa de la ciudad / Wilson Tovar

Otro arenal imprescindible, con un ambiente más tranquilo y reservado, es la Cala del Tïo Ximo, un rincón ideal para los más aficionados al snorkel y donde la naturaleza se presenta con todo su esplendor. Cerca de esta se encuentra la Cala de La Almadrava, donde disfrutar de un día calmado con las tranquilas aguas turquesa que bañan su arena fina.

Un pueblo para todo el año

Si bien Benidorm se presenta como un destino excelente para descubrir en cualquier época del año, sí que es cierto que durante el verano es cuando su belleza alcanza su cenit. Uno de los mejores planes durante las tardes de verano es, simplemente, darse un paseo por las calles del casco histórico de la localidad. La iglesia de San Jaime y Santa Ana, con su característica cúpula azul, es una de las joyas que componen el centro del pueblo.

El Balcón del Mediterráneo es uno de los mayores atractivos de Benidorm / Istock / SilviaR

Aún así, lo mejor es perderse por las calles y descubrir todos sus encantos, como el mirador de Sant Jaume o la Plaza de Santa Ana, flanqueada por cuatro cañones de hierro del antiguo castillo del pueblo. Otro excelente mirador, insignia de Benidorm, es el Balcón del Mediterráneo, el cual se erige en el pequeño acantilado rocoso que separa las playas de Levante y Poniente. Construido sobre la gran roca donde anteriormente se asentaba la fortaleza de defensa de la ciudad, este balcón ofrece unas vistas únicas sobre la ciudad y el entorno.

Alojamiento y actividades en familia

Debido a la gran afluencia de visitantes que recibe, Benidorm cuenta con una gran oferta de servicios de alojamiento, desde grandes complejos hoteleros a hoteles sencillos o apartamentos turísticos, con lo que es muy fácil encontrar uno que se adapte a nuestro presupuesto. Muchos de estos hoteles ofrecen actividades para hacer en familia, las más solicitadas, evidentemente, todas aquellas que son acuáticas, como el snorkel, el parasailing o las incansables motos de agua. Existe también la posibilidad de visitar parques temáticos, como Terra Mítica -con atracciones ambientadas en Egipto, Grecia y Roma-, y Aqualandia -uno de los parques acuáticos más grandes de toda Europa.

El casco antiguo es ideal para un paseo relajado / Istock / arcady_31

En cuanto a la gastronomía, la oferta es de lo más amplia, donde arroces y pescados desempeñan un papel protagónico. Plato imprescindible de la gastronomía de Benidorm es el arroz caldoso con boquerones y el arroz a banda, que combinan el arroz con los mejores ingredientes del mar.