El pueblo costero de Cantabria que guarda la construcción más bonita de Gaudí: acantilados de cuento, miradores a la montaña y al mar y monumentos Bien de Interés Cultural

Tras la muerte de su propietario, la casa fue modificada para acomodar nuevos usos. Se añadieron estancias, se alteró la distribución original y se eliminó el invernadero que había sido una pieza clave del proyecto. Con el paso del tiempo, el edificio entró en una lenta decadencia, hasta quedar prácticamente abandonado, pero una joya de este calibre no podía quedar en el olvido. Su declaración como Bien de Interés Cultural en 1969 marcó un punto de inflexión, aunque no fue hasta finales de los años ochenta cuando una restauración rigurosa devolvió al conjunto su aspecto original.