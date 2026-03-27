El pueblo costero más bonito del atlántico es un auténtico reclamo para turistas: se le conoce como 'la Marbella del norte', sus playas tienen bandera azul y su entorno ha sido declarado espacio protegido
Playas, aguas cristalinas y privacidad: un oasis de lujo, discreción y naturaleza que llama la atención de muchos durante el buen tiempo... No necesariamente en verano.
En el noroeste peninsular, donde el Atlántico despliega su carácter, existe un tramo de costa que cada año espera un turismo de lo más exclusivo en cuanto aparecen los primeros rayos de sol de la primavera. A tan solo unos minutos de A Coruña, este territorio litoral se ha convertido en un imán para quienes buscan naturaleza cercana, playas amplias y un urbanismo con sensibilidad medioambiental. Entre acantilados, arenales y miradores naturales, se nutre una de las ciudades más magnéticas del norte.
Ese magnetismo ha seducido desde hace años a residentes discretos y visitantes ilustres. De hecho, Alejandra Silva, coruñesa de origen y esposa de Richard Gere, ha elegido este municipio para fijar una segunda residencia. Marta Ortega también tiene aquí un refugio exclusivo junto al mar. Más allá de la anécdota, lo que está claro es que esta zona tiene todo lo que cualquiera podría soñar. No es casual que figure con la mayor renta per cápita de Galicia y entre los municipios más prósperos del país... ¿Te vas haciendo una idea?
Oleiros seduce a turistas que repiten experiencia cada año. Perillo, Santa Cruz, Mera o Lorbé componen un mosaico de núcleos bien integrados, donde la arquitectura se mezcla con pinos, senderos y jardines cuidados. Aquí el lujo toma otra forma: desayunos mirando a la ría, caminos sombreados que desembocan en calas escondidas y una vida diaria en la que se respira tranquilidad en cualquiera de sus calles.
Conoce 'la Marbella del norte' en profundidad: sus playas y naturaleza protegida
Las playas articulan buena parte del encanto local. Santa Cristina, abierta y luminosa, convive con las más recogidas Bastiagueiro, Mera, Espiñeiro o Canide. En ellas se puede disfrutar de un día cotidiano de playa o de actividades tan atractivas como el surf. Pese a la cercanía de zonas residenciales, se ha conservado un cordón natural junto al mar, un gesto poco frecuente en áreas urbanizadas. Además, la Bandera Azul resume su espíritu: limpieza, servicios y una integración respetuosa con el entorno.
Concretamente, la Costa de Dexo-Serantes en Oleiros fue declarada Monumento Natural en el año 2000. Este espacio protegido abarca 11 kilómetros de costa, siendo integrado en la Red Gallega de Espacios Naturales Protegidos. Del mismo modo, el municipio invita a caminar por senderos que bordean el litoral. Desconectar de la ciudad aquí es una obligación, e incluso el paraje invita a hacer deporte al aire libre sin excusas.
La ruta que va desde Mera hasta Seixo Branco es un ejemplo emblemático: kilómetros de camino frente al océano, acompañados por acantilados, flora autóctona y formaciones geológicas que revelan la fuerza del mar en cada pliegue de la roca. De cualquier modo, la ruta Costa Libre, más accesible y cercana, complementa esta experiencia con un itinerario sencillo que enlaza miradores, playas y zonas verdes.
Memoria y gastronomía: los imprescindibles de Oleiros
El Castillo de Santa Cruz, fortaleza del siglo XVI en una isla accesible por pasarela, es hoy sede del CEIDA, uno de los centros de divulgación ambiental más importantes de Galicia. Iglesias románicas, pazos y molinos tradicionales completan un mapa patrimonial discreto, pero valioso. Junto a él, el Museo Os Oleiros, el Parque de Ibarrola o el Faro de Mera completan la identidad de un municipio que combina mar, historia y naturaleza.
Pero como toda tierra gallega que se precie, aquí la mesa también tiene encanto. Restaurantes como El Refugio, frecuentado por empresarios y actores, celebran el producto local: mariscos recién llegados de las lonjas, pulpo a feira, empanadas artesanales y vinos blancos que capturan la esencia atlántica. Y como este, decenas de bares se abren a la costa para apreciar un bonito atardecer con las mejores propuestas de la zona. ¿Te lo perderías?
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