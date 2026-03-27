El pueblo costero más bonito del atlántico es un auténtico reclamo para turistas: se le conoce como 'la Marbella del norte', sus playas tienen bandera azul y su entorno ha sido declarado espacio protegido

Ese magnetismo ha seducido desde hace años a residentes discretos y visitantes ilustres. De hecho, Alejandra Silva, coruñesa de origen y esposa de Richard Gere, ha elegido este municipio para fijar una segunda residencia. Marta Ortega también tiene aquí un refugio exclusivo junto al mar. Más allá de la anécdota, lo que está claro es que esta zona tiene todo lo que cualquiera podría soñar. No es casual que figure con la mayor renta per cápita de Galicia y entre los municipios más prósperos del país... ¿Te vas haciendo una idea?