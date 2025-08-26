Ni Sueca, ni Gandía: El pueblo costero de la Comunidad Valenciana donde es más barato comprar una casa tiene aguas cristalinas

Tavernes está ubicado en un valle en forma de herradura abierto al litoral mediterráneo y rodeado por sistemas montañosos. El origen de su nombre, cuenta la leyenda, se remonta al rey Jaime II de Aragón, que fascinado por su belleza se dirigió al abad de Santes Creus y exclamó: "Vall Digna per a un monestir de la vostra religió" (Valle digno para un monasterio de vuestra religión). Desde ese momento adquirió el nombre de "Valldigna", y en él se alzó el monasterio cisterciense de Santa María de la Valldigna; llegó a ser el más importante del antiguo Reino de Valencia.