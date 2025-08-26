Ni Sueca, ni Gandía: El pueblo costero de la Comunidad Valenciana donde es más barato comprar una casa tiene aguas cristalinas
Bueno, bonito y barato. Un paseo por el pueblo de costa dónde es más barato comprarte una casa.
En los últimos años, ha aumentado la construcción de nuevas residencias en zonas de costa, que muchos adquieren como segunda residencia. Dado que cada vez suben más los precios de los apartamentos y hoteles, en ocasiones puede salir más rentable la compra de uno de estos inmuebles (ya que durante gran parte del año se ponen en alquiler y generan dinero para pagarse poco a poco). Además, es una muy buena opción para los que, desde hace años, veranean en el mismo sitio.
Si eres amante de la costa valenciana y estás pensando en comprar una vivienda en alguna de sus playas, Tavernes de la Valldigna es el lugar que estás buscando. Esta localidad situada en la provincia de Valencia, en la comarca de La Safor, destaca por sus precios económicos y un entorno natural único. Además ha recibido el Premio Conama a la Sostenibilidad por el mantenimiento y cuidado de sus paisajes.
Hablemos de números
Es uno de los municipios costeros más baratos de España, donde encontrarás un precio medio de 1.197 euros por metro cuadrado. A pocos metros de la playa hay viviendas desde 80.000 euros listas para entrar a vivir. Si prefieres reformar a tu gusto, hay opciones desde tan solo 30.000 euros; promocionándose como una increíble oportunidad de inversión. Supera con creces las ofertas de oros lugares como Sueca y Gandía, ofreciendo residencias por menos de 100.000. Estos precios son considerablemente económicos si tenemos en cuenta la densidad turística de la zona.
Un poco de cultura
Tavernes está ubicado en un valle en forma de herradura abierto al litoral mediterráneo y rodeado por sistemas montañosos. El origen de su nombre, cuenta la leyenda, se remonta al rey Jaime II de Aragón, que fascinado por su belleza se dirigió al abad de Santes Creus y exclamó: "Vall Digna per a un monestir de la vostra religió" (Valle digno para un monasterio de vuestra religión). Desde ese momento adquirió el nombre de "Valldigna", y en él se alzó el monasterio cisterciense de Santa María de la Valldigna; llegó a ser el más importante del antiguo Reino de Valencia.
Además del monasterio, también tiene una gran relevancia religiosa la Iglesia de Sant Pere. Su construcción data del siglo XVII, y ocupa el lugar de una edificación más antigua en la que, debido a la creciente población, no cabían tantas personas.
A remojo
Se que ahora mismo lo que más interesa es poner fin al calor del verano, y estás de suerte, porque nuestro protagonista tiene playa. No solo tiene playa, sino que sus aguas están tan limpias y cristalinas que no sorprende ver pececillos nadando entre los pies de los bañistas. La playa que lleva su mismo nombre es de las mejores para ir a ver el amanecer. A lo largo de su extensión encontrarás zonas tranquilas e incluso vírgenes, separadas de los edificios por dunas de arena fina y dorada.
La siguiente más conocida es la playa de La Goleta. Está unida por un canal a la playa de Tavernes y ambas han sido reconocidas con la Bandera Azul. Los tres kilómetros de litoral que forman esta playa están rodeados de dunas y fauna autóctona. Es un enclave perfecto para pasar el día en familia, y a los niños les encantará el parque infantil que hay cerca.
Explora su naturaleza
Este rincón del mediterráneo destaca por la tranquilidad y belleza natural que lo envuelven, la combinación perfecta entre mar y montaña. Uno de los mejores planes para disfrutar del encanto de este sitio es ver el amanecer en la playa, que nunca decepciona. Además, miradores como el Mirador del Mediterráneo brindan unas vistas impresionantes, sin duda vale la pena la subida hasta allí.
En extremo meridional del valle, se encuentra un yacimiento de alto valor arqueológico. La Cueva del Bolomor ha sido fruto de excavaciones e investigaciones desde 1989, con el apoyo del Museo de Prehistoria de Valencia, de la Diputación de Valencia y la Dirección general de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. Los hallazgos corresponden al Paleolítico antiguo y pertenecen a los restos del poblamiento humano más antiguo de las tierras valencianas. Ha proporcionado abundantes materiales prehistóricos como restos óseos, estructuras de combustión o fósiles de homínidos.
