El pueblo más infravalorado de la Costa Daurada es perfecto para una escapada en agosto: tiene las mejores playas de la región y esconde una impresionante cueva

Cuando pensamos en el litoral catalán la inercia y el hábito suelen llevarnos hacia la Costa Brava, repleta de playas y calas de gran belleza pero que, debido a su gran popularidad, suelen estar siempre abarrotadas de gente. Por suerte, las costas catalanas son mucho más que la Costa Brava; y es que si nos fijamos en los litorales del sur del territorio podemos encontrar maravillosos pueblos costeros y playas de ensueño, que cuentan con la ventaja de que no suelen estar tan sobresaturadas como las del norte.

Cambrils es uno de los pueblos más conocidos de la Costa Daurada / Istock / Gerold Grotelueschen

En la Costa Daurada, la costa de la provincia de Tarragona, encontramos pueblos y localidades tan emblemáticos como Salou, Cambrils o l’Ametlla de Mar. Pero es otro, perteneciente a la comarca del Baix Camp, el pueblo que nos ocupa. Y es que la villa de L’Hospitalet de l’Infant es una de las localidades más especiales de la provincia, pero que, por alguna razón, escapa a los radares de la gran mayoría de gente que va a veranear a las costas de Tarragona.

Sara Fernández García

Pueblo marinero para soñar

Ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad de Tarragona, desde donde se puede llegar perfectamente en tren, el pueblo de L’Hospitalet de l’Infant es el principal núcleo de población del municipio de Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant. En el margen sur de la desembocadura del río Llastres, el pueblo cuenta con una población algo superior a los 5.500 habitantes, cifra que durante la temporada estival suele aumentar de manera significativa. Tampoco es de extrañar pues, a pesar de que suele quedar a la sombra de sus pueblos vecinos, L’Hospitalet de l’Infant ofrece una de las mejores experiencias veraniegas que podemos imaginar.

El elemento más destacado del pueblo, y el que año tras año atrae a centenares de veraneantes, es su extenso litoral, en el cual se extienden playas y calas de todo tipo: la playa del Arenal, la más extensa del pueblo, cuenta con todo tipo de servicios y establecimientos para hacer que la estada sea lo más cómoda posible; por otro lado, la playa del Torn, situada más al sur y prácticamente virgen, forma parte del Espacio Natural Protegido de la Rojala-Platja del Torn.

Otras playas incluyen la Cala d’Oques, de dimensiones más pequeñas; la playa Cristall, ya en el límite con Miami Platja; o la playa de la Punta del Riu, que permite la presencia de perros. L’Hospitalet de l’Infant cuenta también con su propio puerto deportivo, donde se encuentra una escuela de vela muy reconocida, la cual ofrece cursos de regatas y organiza campeonatos tanto europeos como mundiales de vela ligera.

Una cueva secreta

Cerca del extremo meridional de la playa del Torn, más allá del Islote del Torn (una elevación rocosa en la que se conservan los restos de una antigua atalaya), la cueva del Llop Marí es uno de los rincones más impresionantes y mágicos de toda la Costa Daurada. Accesible tan solo por mar – nadando, en kayak o paddle surf –, se dice que la cueva era el hogar de una criatura fantástica creada por Neptuno para proteger a los pescadores de los ataques de los piratas.

En el interior de la cueva se extiende una pequeña playa de ambiente paradisíaco, en la que reposar y disfrutar de las aguas. Además de la sala, al cueva cuenta con una galería lateral de trazado serpenteante y a la cual se accede a través de una chimenea. Debido a su gran atractivo, durante la temporada de verano el acceso a la cueva está restringido para garantizar su conservación. Así, del 24 de junio al 31 de agosto, si queremos acercarnos a la cueva es necesario hacer una reserva previa gratuita.

Descubriendo el pueblo

Símbolos del importante pasado de L’Hospitalet de l’Infant, repartidos por el pueblo hay varios monumentos y rincones de visita obligada. De la Edad Media datan el hospital gótico y Ca La Torre, de los siglos XIV y XVI, respectivamente. El hospital, declarado Bien Cultural de Interés Nacional, es el elemento patrimonial más importante del pueblo; mientras que Ca la Torre, también declarada Bien Cultural de Interés Nacional y situada en el casco antiguo del núcleo de Vandellòs, fue una destacada torre defensiva. También en Vandellòs se encuentra el Centro de Interpretación del Aceite, donde adentrarse en el mundo del aceite de oliva y descubrir todo el proceso de fabricación de este líquido tan preciado.