"La Córdoba jaenera de Oriente": el pueblo cordobés que nació entre dos provincias

Donde el Guadalquivir se despereza rumbo a la campiña cordobesa, nació un pueblo que, de alguna forma, por su situación fronteriza, guardaría el alma de dos provincias: Córdoba y Jaén. Y que mantendría viva una memoria profunda de un pasado diverso y rico históricamente. Un pueblo que fue -al menos en nombre- tres antes de ser uno y que, por las razones anteriores, fue descrito de forma tan evocadora: "La Córdoba jaenera de Oriente".