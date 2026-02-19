El pueblo de Córdoba en el que es verano todo el año: en la campiña, con una iglesia Bien de Interés Cultural y una preciosa cerámica

Alejándonos un poco de la religiosidad, La Rambla también cuenta con castillo y fortaleza, coronados por un inmenso torreón que alberga el Museo de la Cerámica de La Rambla, donde recorrer los años de tradición alfarera del pueblo. El pasado también se deja ver a través de las fachadas señoriales del siglo XVIII, como el antiguo pósito que hoy es el Ayuntamiento. Uno de los rincones más conocidos son los Jardines de Andalucía, tras la muralla del castillo.