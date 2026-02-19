El pueblo de Córdoba en el que es verano todo el año: en la campiña, con una iglesia Bien de Interés Cultural y una preciosa cerámica
Si el invierno no es para ti, prepárate para descubrir este precioso pueblo cordobés donde las temperaturas más bajas no suelen descender de los 20 grados.
España es país de contrastes. Tan pronto te encuentras con playas kilométricas repletas de dunas como con prados extensísimos donde el verde brilla por sí solo. En solo unas pocas horas de viaje puedes pasar de estar congelándote en Molina de Aragón (Guadalajara) -considerado el pueblo más frío del país- o Griegos (Teruel) a varios grados bajo cero; a sacar el abanico en La Rambla (Córdoba), el pueblo más cálido de toda España.
El pasado verano, la Ciudad Alfarera de la Campiña Baja cordobesa registró 47,6 grados, llegando a máximas extraordinarias. Pero Córdoba es una de las provincias más cálidas también en invierno. Cuando en el resto de la península tenemos noches a cero grados, allí pueden alcanzar los 15 y, durante el día, superar los 20. Sobre todo en La Rambla, el destino ideal para los que ya están hartos del frío gélido que se cierne sobre España.
De la época prehistórica a la musulmana
El pueblo se ubica a tan solo 41 kilómetros de la capital, con una población de casi 7.500 habitantes. Se eleva sobre un pequeño cerro donde hace miles de años se asentó un poblado prehistórico. Aquel asentamiento se conoce como La Minilla y hace un tiempo se hallaron vasos campaniformes con más de 4.000 años de antigüedad. Más tarde, con la llegada de los romanos, se construye la puerta de La Rambla, concretamente en el año 49 a.C.
Como prácticamente toda la región, la influencia musulmana fue muy importante en su desarrollo. Tanto es así, que ha conservado su antigua denominación árabe, 'Al-Ramla', que significa 'arenal'. En la Baja Edad Media se convirtió en un punto muy relevante debido a su ubicación entre el reino nazarí y el cristiano y al hecho de ser uno de los centros agrícolas más importantes de la Campiña. Esa relevancia se traduce en preciosos monumentos datados en esa época.
Muchas iglesias, un castillo y un museo alfarero
En su reducido espacio, cuenta con una interesante arquitectura religiosa, con varias iglesias que destacan sobre el paisaje y que presentan impresionantes portadas y torres. Como la portada plateresca de la Parroquia de la Asunción, de época renacentista. Caben destacar la iglesia del Espíritu Santo, donde antes había un convento góticomudejar; el portal plateresco y la Torre de Las Monjas de la iglesia de la Asunción; o la Ermita de San José con portada del siglo XVII.
El arte religioso que se enmarca en estos templos también es de admirar. El Cristo de la Veracruz es la obra más antigua, del siglo XVI, pero también destacan Santa Teresa, Santa Lucía, el Niño Triunfante, San Pedro o Jesús amarrado a la columna. Aunque sin duda los más valiosos son el Cristo de la Expiración, uno de los crucificados más bonitos de Andalucía; y el Cristo Nazareno, creado por el autor Juan de Mesa.
Alejándonos un poco de la religiosidad, La Rambla también cuenta con castillo y fortaleza, coronados por un inmenso torreón que alberga el Museo de la Cerámica de La Rambla, donde recorrer los años de tradición alfarera del pueblo. El pasado también se deja ver a través de las fachadas señoriales del siglo XVIII, como el antiguo pósito que hoy es el Ayuntamiento. Uno de los rincones más conocidos son los Jardines de Andalucía, tras la muralla del castillo.
