Cuando catalanes y bereberes se unieron en armas: un pueblo de Córdoba fue testigo de una batalla clave en el futuro de España

Tales turbulencias en Al-Ándalus fueron consecuencia, entre otras cosas, de la batalla de Aqbat al-Bakr, librada en un pueblo de Córdoba que encuentra las huellas de Al-Ándalus en los restos de una fortaleza alzada en lo alto de un cerro. La época islámica legó en este municipio un castillo que recuerda aquella batalla: El Vacar. Y, en torno a este, se creó el núcleo originario de la localidad. Un núcleo fortificado que pudo surgir en el siglo XIII.