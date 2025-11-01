El pueblo de Córdoba con uno de los templos religiosos más insólitos de España

En Andalucía es único. En España, apenas existen otros tres, y ninguno tan insólito. Entre los muchos atractivos de la provincia de Córdoba, el rico patrimonio histórico y artístico es uno de los puntos fuertes. Los imperios y las culturas que han pasado por estas tierras han dejado su huella. Huella de la que, por suerte, tenemos conocimiento en la actualidad. Entre tantos hallazgos habidos y por haber, hoy hablaremos de un templo único en la región y de los más curiosos hallados en el país. Y sí, está en un pueblo de Córdoba.