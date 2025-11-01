El pueblo de Córdoba con uno de los templos religiosos más insólitos de España
Es el único de Andalucía y una particularidad lo hace más especial que otros existentes en el país.
En Andalucía es único. En España, apenas existen otros tres, y ninguno tan insólito. Entre los muchos atractivos de la provincia de Córdoba, el rico patrimonio histórico y artístico es uno de los puntos fuertes. Los imperios y las culturas que han pasado por estas tierras han dejado su huella. Huella de la que, por suerte, tenemos conocimiento en la actualidad. Entre tantos hallazgos habidos y por haber, hoy hablaremos de un templo único en la región y de los más curiosos hallados en el país. Y sí, está en un pueblo de Córdoba.
En el lugar de culto del que hablamos, se practicaba una religión perseguida y erradicada con la llegada del cristianismo, pero que se extendió durante los siglos I y IV d. C. por la Europa occidental. Sus raíces se remontan al siglo XV a. C. y se cree que tienen origen en la Asia Menor (lo que hoy sería buena parte de Turquía).
Una curiosa religión
Una estancia rectangular acoge dos bancos adosados a los laterales, donde los devotos practicaban sus rituales, frente al altar que se situaba en el muro de cabecera. De esos ritos, destacaban los banquetes. Los huesos de animales como conejos, cerdos o aves dan buena fe de las prácticas de unos creyentes entre los que predominaban soldados, pero que compartía fe con otros funcionarios y hasta esclavos. El dios al que veneraban era admirado por emperadores, incluso. Pero nunca se admitieron a mujeres.
Hablamos del mitraísmo, creencia que idolatraba al dios oriental Mitra. El templo que describimos se halló, a principios de 2023, en el término municipal de Cabra y colocó a la localidad cordobesa en una posición exclusiva: solo en Mérida, Lugo y Tarragona se han descubierto construcciones similares. Pero la egabrense tiene algo que la hace especial. ¿No sabes qué es? Tranquilo, tenemos más que contarte.
El único en Andalucía
El templo, único mitreo de Andalucía, se ubica en el yacimiento romano denominado villa del Mitra, en el paraje de Fuente de las Piedras. Data del siglo II d.C. y, según los estudios practicados, un siglo después se modificó en una segunda fase de construcción.
El mitraísmo, que se expandió desde Roma por los territorios más occidentales del imperio entre los siglos I y IV d.C, tenía como figura central a Mitra, un dios de inspiración persa que fue, por entonces, romanizado. Los devotos solían reunirse en templos subterráneos para dar muestra de su fe e hicieron de los banquetes un rito especial. De ahí que en el pasillo central de la construcción hallada en Cabra se encontrasen huesos de animales.
Algunos de los mitreos más curiosos de Europa se sitúan en Italia. En la misma Roma, podemos encontrar el mitreo de San Clemente. En la provincia de Trieste, unos espeleólogos sacaron a la luz, en la década de los 60, un impresionante templo: el mitreo de Duino es el único del continente en una cueva natural.
¿Qué lo hace el más especial?
El hallazgo del mitreo de Cabra también supuso un importante hito para la arqueología en Córdoba, porque los modelos como este en el país son escasos. Pero si por algo es único el yacimiento egabrense es por haber dado a conocer un templo y una escultura del dios (tauroctonía) en el mismo lugar. "No hay ningún lugar en las tres provincias hispanas romanas donde se hallen en un mismo espacio", dijo el catedrático de Historia Antigua de la Univesidad Carlos III de Madrid Jaime Alvar tras el último descubrimiento.
La escultura (expuesta en el Museo Arqueológico de Córdoba), que representa a Mithra sacrificando a un toro, fue encontrada a mediados del siglo pasado y es la única hallada en la Península Ibérica. De casualidad, un agricultor destapó lo que hoy se conoce como villa del Mitra a principios de los 50. Algunas de las esculturas fueron regaladas, lo que dificultó su posterior recuperación. La riqueza arqueológica de aquel escenario era espectacular. La principal pieza rescatada resultó la escultura del dios, pero también apareció el Niño con liebre, una escultura cuyo nombre describe lo que representa, además de mosaicos romanos.
El Mitra sacrificando al toro estaba en el interior de un estanque que era eje central de villas como esta. Tras ese primer descubrimiento, se practicaron excavaciones en 1972 y en 1981. Posteriormente, esos trabajos continuaron hasta que, en 2023, se dio con el singular templo que suma atractivo a Cabra como punto para ahondar en la historia del imperio romano.
