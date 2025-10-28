El pueblo de Córdoba que fue parte de Málaga y perteneció a Granada

Como destaca el Ayuntamiento, basándose en la documentación existente, Palenciana toma su nombre del término con el que se conocía a los cortijos de mediados del siglo XVI. Al parecer, en uno de estos se afincaron las primeras poblaciones del territorio que desde hace ya siglos pertenece a Córdoba. Esta es la principal hipótesis de la fundación del actual municipio. Sin embargo, también se relacionó con unos antiguos palentinos de la Reconquista que se dedicaban a la tala de encinas.