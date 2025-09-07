El pueblo de Córdoba que es más grande que Madrid y Sevilla juntas
Entre sus límites cabría nueve veces París, pero lo más sorprendente es que la mayor parte está habitada únicamente por la flora y la fauna silvestre.
Hay pueblos que sorprenden por su historia. Otros, por su arquitectura. Algunos por su gastronomía o su folclore. Pero pocos pueden hacerlo por una razón tan poco conocida como la siguiente: es más grande que Madrid y que Sevilla... juntas. Este pueblo de Córdoba supera en tamaño, por bastante, a la capital de España y a la capital de Andalucía. ¿Te imaginas cuál es?
No se trata de una ciudad, ni de una comarca. De hecho, ni siquiera supera los 5.000 habitantes. Es un municipio que, sin llamar la atención, mantiene una vasta superficie, convirtiéndose en uno de los más grandes de España. Su tamaño es tan descomunal que podría engullir a varias capitales europeas. Y aún le sobraría terreno.
Nueve veces París
Este pueblo cordobés, por ejemplo, podría albergar a París hasta nueve veces. O cinco veces a Bruselas, la capital europea. Incluso Viena (414 km2), una ciudad de proporciones considerables, cabe más de dos veces dentro de sus límites. Pero, sin salir del país, Madrid, que ocupa, 605 kilómetros cuadrados sigue siendo muy inferior a esta localidad. Tanto que sumando Sevilla y sus 141 km2 a la capital de España no terminarían por llenar los límites geográficos de este pueblo de Córdoba.
Y lo más sorprendente tal vez sea que, pese a su gran extensión, no encontrará allí el visitante un desarrollo urbanístico frenético, sino naturaleza y más naturaleza. El núcleo urbano ocupa una pequeña parte de la amplísima superficie, poblada esencialmente por la flora y la fauna silvestre de la sierra de Hornachuelos. Barrancos, montes y senderos se suceden en los alrededores del núcleo de Hornachuelos, un conjunto de calles estrechas de hondas raíces árabes que se enmarca en el valle medio del Guadalquivir.
Un espacio sin gente
Hornachuelos es el pueblo más grande de Córdoba y, tras la capital, el segundo municipio de la provincia en tamaño. La ciudad se extiende a lo largo y ancho de 1.255 kilómetros cuadrados. Hornachuelos lo hace en algo más de 909 km2.
Asentada sobre una de las elevaciones de la sierra, que forma parte del macizo de Sierra Morena, junto al precipicio que provoca el río Bembézar, esta localidad, a 51 kilómetros de distancia de la capital, es una puerta a una inmensidad verde que demuestra que el espacio no siempre tiene que estar lleno de edificios, ruido o gente. Solo 4.390 habitantes pueblan estos rincones, ni cinco personas por kilómetro cuadrado.
Síguele la pista
Lo último