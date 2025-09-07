El pueblo de Córdoba que es más grande que Madrid y Sevilla juntas

Y lo más sorprendente tal vez sea que, pese a su gran extensión, no encontrará allí el visitante un desarrollo urbanístico frenético, sino naturaleza y más naturaleza. El núcleo urbano ocupa una pequeña parte de la amplísima superficie, poblada esencialmente por la flora y la fauna silvestre de la sierra de Hornachuelos. Barrancos, montes y senderos se suceden en los alrededores del núcleo de Hornachuelos, un conjunto de calles estrechas de hondas raíces árabes que se enmarca en el valle medio del Guadalquivir.