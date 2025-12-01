El pueblo de Córdoba famoso por sus fachadas de granito: un tesoro poco común

En la comarca de Los Pedroches, donde la mayoría de las casas se caracterizan por sus fachadas lisas y de poca altura, hay un municipio que destaca por su singular arquitectura. Este pequeño pueblo de Córdoba alberga un patrimonio civil único, conocido como fachadas de tiras, donde la piedra de granito labrado es la protagonista. Estas fachadas no solo aportan armonía visual, sino que también constituyen un ejemplo de la identidad arquitectónica local.