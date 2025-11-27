El pueblo de Córdoba que dejó atrás su origen sobre una colina y los restos de un importante recinto fortificado

Este antiguo poblado nació en los años previos a la formación del reino nazarí de Granada, en plena época andalusí. Elegido por su posición estratégica, se asentó a 860 metros de altura, en plena Subbética, sobre una colina que ofrecía vigilancia, defensa y control. A lo largo de la Edad Media, su ubicación lo convirtió en un lugar clave en la línea de frontera entre los reinos musulmanes y cristianos, cambiando de manos en varias ocasiones a partir del año 1240.