El pueblo de Córdoba donde el Cid libró una batalla legendaria: "Aquí tuvo la suerte de encontrar los nobles al servicio del granadino"

Escribe este autor que "debió seguir [el Cid] la ruta del Genil arriba, desde Écija, hasta el río Cabra y camino de Monturque, a la bifurcación de la vía hacia Lucena y Cabra. Precisamente aquí, unas enormes rocas con vestigios de haber tenido alguna fortificación quedan todavía a la izquierda, una vez pasado Monturque. Son las célebres Piedras del Cid, de que se habla en las crónicas cristiano-arábigas y que tanto dieron que hablar a los eruditos posteriores". Para añadir, respecto a esto último, que "desde entonces fueron célebres esta[s] Piedras del Cid, que hoy vemos al salir de Monturque, uno de los pocos sitios cordobeses que se nombran en la gesta y el romance cidiano".