El pueblo de Córdoba que cambió de nombre tras una boda entre nobles del siglo XVI

A veces, la historia de un lugar gira en torno a un enlace matrimonial. Eso ocurrió en el siglo XVI en una villa señorial de la comarca de Los Pedroches. Hasta entonces era conocida por su nombre primitivo, un topónimo compuesto por dos palabras que hacía alusión a una planta que crecía ne abundancia en sus fértiles tierras y a la comarca en que se enmarca.