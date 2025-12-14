Un pueblo en el corazón de Triana: cómo se vive en el barrio de los mil naranjos, los chalés antiguos y el Lunes Santo

Dice que su barrio ha cambiado poco. "Se vive de maravilla", repite con seguridad. Como ella, son muchos los vecinos que hablan de tranquilidad, calma y silencio cuando describen las calles. No les falta razón. El sonido de los pájaros, las conversaciones entre vecinas en las puertas de las casas, los ladridos de los perros o el sonido de los búhos es todo lo que se escucha en el barrio por las mañanas. Apenas hay bares y comercios en estas calles. No hay grandes edificios, solo chalés de los años 20. Tampoco largas avenidas, solo calles con el nombre de la familia del terrateniente que fundó el barrio en 1923. En aquel entonces, el barrio era una gran huerta y aunque ya no haya vacas ni ovejas, algo de ese espíritu ha quedado en el ambiente.