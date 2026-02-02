El pueblo construido en el interior de una fortaleza medieval: tiene solo dos calles, está en mitad de un valle y alberga una muralla del siglo XI

La iglesia se fundó en el siglo XI, como casi todo el resto del pueblo. Se trata de una edificación románica que refleja la importancia religiosa de la zona durante la Edad Media. Para la construcción del ábside, se aprovechó la torre circular de defensa que se encontraba en ese mismo punto. Después, se le añadieron las capillas laterales, el coro y la torre del campanario. A pesar de estar en muy buenas condiciones, de aquella época solo se conservan el ábside y la puerta.