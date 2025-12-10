El pueblo que no conoces de Andalucía tiene una fuente que emana dos millones de litros de agua al día
Este pequeño pueblo que no llega a los 1.000 habitantes, tuvo una gran importancia gracias a su agua y a su mármol.
Su propio nombre lo indica, que el agua es la gran protagonista del pueblo. A pesar de sus apenas 800 habitantes, este precioso y desconocido lugar del Parque Natural de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche cuenta con una curiosa fuente donde nace el río Múrtiga, la Fuente de los Doce Caños. Es una de sus construcciones más famosas y no de manera arbitraria, sino porque de ella manan dos millones de litros de agua al día.
Se trata de Fuenteheridos, un pequeño pueblo de Huelva que fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1982. La importancia del agua es tal, que se considera el manantial de la sierra. Su nombre proviene del latín 'Fontes Frigidos', que significa fuentes frías, y su mayor símbolo es la Fuente de los Doce Caños, construida en 1903. Esta recoge también las aguas subterráneas del Cerro de los Conejales y del puerto de los Ángeles. De ahí sus dos millones de litros.
El agua y la naturaleza que lo rodea
Esta agua se utiliza para el abastecimiento de la localidad y para el riego de los huertos, así como la de la Fuente de los Turnos de Riego, más conocida allí como 'los lagos'. El entorno acuático brilla aún más cuando se camina por el Paseo de los Poetas, antiguamente llamado el Camino del Regaó, desde donde se contempla el nacimiento de las 'lievas', las acequias de riego o los caminos del agua El Ejido, La Canal y Navalonguilla.
La naturaleza es de gran relevancia en Fuenteheridos. El Parque Natural en el que se ubica es uno de los espacios protegidos más importantes de Andalucía, ocupando casi toda la parte norte de la provincia onubense con dehesas y bosques de encinas, alcornoques y castaños. Este último árbol está muy ligado a la historia del pueblo. Está completamente rodeado por ellos, que son los que se encargan de mantener el microclima de la sierra.
Los castaños crean un ambiente natural espectacular, pero también muchísima riqueza y empleo para el pueblo. El paisaje que conforman es considerado de extraordinaria belleza y puede conocerse mediante diversas rutas de senderismo. Una de ellas va desde la plaza del Coso hasta el Castaño del Robledo en una senda de 6,7 kilómetros. Otra llega hasta Los Marines por un sendero circular precioso entre pinares, lagos y el gran castañar.
Otros grandes atractivos del pueblo
En cuanto a monumentos tangibles se refiere, además de la fuente destaca la iglesia del Espíritu Santo, un templo del siglo XVI que se reconstruyó tras el terremoto de Lisboa en 1755. El edificio que vemos hoy en día es, por tanto, de estilo neoclásico. Su fachada está gobernada por una enorme torre campanario con un tejado más típico de la arquitectura zaragozana que de la onubense. Y en su interior destaca el retablo de las Ánimas del siglo XVIII.
El púlpito del Espíritu Santo, el humilladero de la Verónica, la alberca de la Higueruela, la antigua plaza de toros o la Cruz de mármol, que refleja la importancia que tuvieron las canteras de mármol y cal en el siglo XX, son otros de sus puntos de interés turístico. De hecho, de Fuenteheridos se extrajo el mármol que se utilizó en las columnas de la plaza de España de Sevilla y en la Columna del Descubrimiento del monasterio de La Rábida de Huelva.
