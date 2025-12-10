El pueblo que no conoces de Andalucía tiene una fuente que emana dos millones de litros de agua al día

Esta agua se utiliza para el abastecimiento de la localidad y para el riego de los huertos, así como la de la Fuente de los Turnos de Riego, más conocida allí como 'los lagos'. El entorno acuático brilla aún más cuando se camina por el Paseo de los Poetas, antiguamente llamado el Camino del Regaó, desde donde se contempla el nacimiento de las 'lievas', las acequias de riego o los caminos del agua El Ejido, La Canal y Navalonguilla.