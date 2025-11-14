El pueblo Conjunto Histórico-Artístico de España que debes visitar una vez en la vida: castillo del siglo XV, el lago glaciar más grande de Europa y bosques únicos

Uno de los edificios más antiguos de la zona es la iglesia de Nuestra Señora del Azogue, de finales del siglo XII. Con una estructura románica, cuenta con capiteles en los que se representan escenas bíblicas como la tentación de Adán y Eva. Aunque lo más reconocible de Puebla de Sanabria es el Castillo de los Condes de Benavente, una fortaleza del siglo XV que invita a conocer el pasado de la villa y a contemplar la panorámica desde la torre del Homenaje.