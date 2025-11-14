El pueblo Conjunto Histórico-Artístico de España que debes visitar una vez en la vida: castillo del siglo XV, el lago glaciar más grande de Europa y bosques únicos
Se considera uno de los pueblos más bonitos de España y tiene uno de los paisajes más espectaculares.
Hay pueblos en España que irradian magia en cuanto los pisas. Que cuentan con un conjunto arquitectónico excepcional y un entorno natural único. Se reparten por toda la geografía, cada uno con sus propias características, con sus encantos particulares y su magnífica belleza. Ahí radica otro de sus atractivos y el magnetismo del país, en que son muy diferentes los unos de los otros, lo que hace que la riqueza cultural y patrimonial aumente en gran medida.
Por eso es difícil hablar del pueblo más bonito de España, pero sí es posible mencionar algunos que todo el mundo debería visitar al menos una vez en la vida -que también son los que suelen aparecer en todas las listas de lugares más bonitos-. Una de esas joyas es Puebla de Sanabria, en Zamora, que en 2019 se consideró una de las siete maravillas rurales de todo el país y ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico.
El casco antiguo rodeado por la muralla medieval
Todo eso se debe en buena parte a su casco antiguo, repleto de casas de piedra cubiertas de pizarra y balcones de madera engalanados con flores multicolores. Algunas de esas casas pertenecieron en su día a familias de alto rango y conservan sus escudos en las fachadas. El conjunto de viviendas se agrupa en el interior de la muralla medieval perfectamente conservada. Todo esto gana más encanto durante la Navidad, dando la sensación de estar en un cuento de hadas.
Uno de los edificios más antiguos de la zona es la iglesia de Nuestra Señora del Azogue, de finales del siglo XII. Con una estructura románica, cuenta con capiteles en los que se representan escenas bíblicas como la tentación de Adán y Eva. Aunque lo más reconocible de Puebla de Sanabria es el Castillo de los Condes de Benavente, una fortaleza del siglo XV que invita a conocer el pasado de la villa y a contemplar la panorámica desde la torre del Homenaje.
Un paisaje gobernado por el lago glaciar más grande de Europa
Está enclavado en uno de los entornos más maravillosos de Castilla y León: el Parque Natural del Lago de Sanabria, el primer espacio protegido de la región desde 1978. Es un paraje único por su singularidad y biodiversidad, que alberga uno de los pocos lagos ibéricos de origen glaciar. De hecho, recuerda casi más a paisajes del norte de Europa como los fiordos Noruegos, que a otros españoles como los del Pirineo aragonés.
Ocupa 369 hectáreas, tiene una profundidad de hasta 53 metros y se formó hace unos 10.000 años, cuando un glaciar con lenguas de hielo de más de 20 kilómetros empezó a deshacerse. Con este tamaño, se considera el mayor lago natural de la Península Ibérica y el más grande de Europa de origen glaciar. De aquel glaciar del pleistoceno nacieron otras lagunas que, a su vez, formaron cañones que rodean todo el lago.
Además, como todo buen lugar recóndito que se precie, cuenta con una curiosa leyenda que lo persigue desde hace años. Donde hoy está el lago, antiguamente había un pueblo llamado Valverde de Lucerna. Se decía que sus gentes eran egoístas y poco solidarias. En una noche tormentosa, previa a San Juan, un hombre empezó a pedir caridad casa por casa. Tras llamar a varias puertas y no recibir ayuda, las mujeres del horno de pan le dieron cobijo.
El hombre, agradecido, les dijo que tan solo ellas merecían la salvación. Entonces clavó su bastón en el suelo y exclamó: "Aquí clavo mi bastón, aquí brote un gargallón". De aquel lugar empezó a brotar un enorme caudal de agua que arrasó con todo y dejó el pueblo completamente inundado. Tan solo quedó un pequeño islote sobresaliendo en el centro del lado. A día de hoy se dice que las personas caritativas aún escuchan tañer las campanas en la noche de San Juan.
