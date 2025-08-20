El pueblo de la Comunidad Valenciana perfecto para escapar del calor: un paraíso con 18º de temperaturas mínimas construido en el interior de una enorme roca
Es uno de los pueblos más llamativos de toda la Comunidad Valenciana, perfecto para escapar del calor gracias a sus bajas temperaturas incluso en agosto.
El calor es uno de los principales problemas a la hora de planificar viajes o escapadas en verano. Las temperaturas tan altas que estamos viviendo estos últimos años hacen que sea prácticamente imposible descansar durante las vacaciones. Es por eso por lo que muchos viajeros prefieren pequeños pueblos con temperaturas más bajas, antes que grandes destinos masificados donde haga demasiado calor. Este es uno de esos pueblos donde, independientemente de que estemos en agosto, siempre será mejor ir con algo de ropa de invierno.
Sus 18 °C de temperatura mínima hacen de este el pueblo en la Comunidad Valenciana uno de los mejores destinos para huir del calor en agosto. El propio pueblo está enclavado en una enorme montaña, lo que te llevará a querer recorrer sus calles de lado a lado. Cuenta con poco más de 4.000 habitantes y destaca su centro histórico, uno de los más increíbles de toda la Comunidad Valenciana.
El pueblo es Bocairent en la comarca del Valle de Albaida, al sur de la provincia de Valencia. Bocairent es uno de los pueblos más increíbles de la Comunidad Valenciana, no solo por su llamativa ubicación, sino por sus bajas temperaturas. En agosto, el pueblo de Bocairent ha registrado alrededor de 30 °C de temperatura máxima mientras que, por lo general, la temperatura mínima del pueblo suele ser de 18 °C. Estos datos son uno de los principales motivos por lo que muchos viajeros deciden pasar sus vacaciones en pueblos como Bocairent, pero este no es el único atractivo de este pueblo.
Un pueblo excavado en una roca
Este destino rural presenta una de las ubicaciones más llamativas e increíbles de toda España. También conocido como “la piedra viva”, Bocairent está directamente excavado en una roca, lo que nos deja un panorama ideal para perderse por sus calles y descubrir los secretos de esta increíble localidad. Cuenta con una amplia lista de lugares que visitar entre los que destacan sus increíbles miradores o una de las rutas de senderismo más populares de Valencia.
Qué ver en Bocairent
Uno de los mejores planes que realizar cuando llegas a Bocairent es disfrutar de sus vistas desde uno de los miradores más increíbles de la Comunidad Valenciana: el mirador del cementerio. Desde este lugar podrás ver con tus propios ojos la magnitud y belleza de este pueblo tan único siguiendo el recorrido de sus calles, hasta el punto más alto del lugar: la iglesia parroquial de la Asunción. Una forma ideal de empezar tus vacaciones en el pueblo.
La plaza del Ayuntamiento es el lugar ideal si buscas empaparte por completo de la esencia de este pueblo. Situada en la zona central de Bocairent podrás acceder a ella a través del arco de la calle Sant Agustí, uno de los lugares más bonitos del pueblo. En la plaza del Ayuntamiento podremos descansar y relajarnos en una de sus múltiples terrazas mientras disfrutamos de su característica fuente situada en el centro de esta.
Para los amantes del senderismo y la naturaleza, el pueblo de Bocairent cuenta con una de las rutas más populares de Valencia: la ruta mágica. Esta ruta da comienzo en la propia plaza del Ayuntamiento y recorre, (durante 2 kilómetros y medio), los puntos más importantes y llamativos del pueblo. Es un sendero circular donde la primera parte pasa por la calle Mosén Hilari.
Desde aquí podremos disfrutar de las increíbles vistas a la Sierra de Mariola o tomar el camino hacia la Ermita del Santo Cristo. Este te llevará hasta el mirador de las Covetes dels Moros, un conjunto de cuevas situadas en la pared de un barranco que recuerdan a las ventanas de una casa. La última parte del recorrido pasa por el Barrio Medieval de Bocairent para poner fin en la antigua fábrica textil y el mercado municipal.
Cómo llegar a Bocairent
Para llegar al pueblo de Bocairent, en caso de salir desde Valencia tomaremos la carretera A-7, lo que nos llevará algo menos de 1 hora y 20 minutos. Si salimos desde localidades como Murcia, ubicadas en el lado contrario, la mejor opción será viajar por las carreteras A-7 y A-31. Esto nos deja con un viaje de aproximadamente 1 hora y 40 minutos.
