El pueblo de la Comunidad Valenciana perfecto para escapar del calor: un paraíso con 18º de temperaturas mínimas construido en el interior de una enorme roca

El pueblo es Bocairent en la comarca del Valle de Albaida, al sur de la provincia de Valencia. Bocairent es uno de los pueblos más increíbles de la Comunidad Valenciana, no solo por su llamativa ubicación, sino por sus bajas temperaturas. En agosto, el pueblo de Bocairent ha registrado alrededor de 30 °C de temperatura máxima mientras que, por lo general, la temperatura mínima del pueblo suele ser de 18 °C. Estos datos son uno de los principales motivos por lo que muchos viajeros deciden pasar sus vacaciones en pueblos como Bocairent, pero este no es el único atractivo de este pueblo.