El pueblo donde mejor se come de Galicia tiene 1.500 habitantes: marisco fresco y más de 30 hórreos frente a un mar vigilado por las meigas
Lo que Galicia tiene en sus pueblos es algo que solo se encuentra allí: buen marisco, leyendas y callejuelas empedradas.
Hay un pueblo en Galicia, cada vez es más sonado entre los turistas, que mezcla la magia de las leyendas con el buen comer sentado a la mesa. De esos pueblos pesqueros en los que el olor a mar se te impregna en la piel con solo visitarlo y cuyo destino se convierte en una escapada inolvidable cargada de recuerdos únicos por cada esquina de sus estrechas calles empedradas. Este pueblo es la prueba que confirma que el norte esconde tesoros que merecen la pena visitar sin necesidad de cruzar océanos. Sí, quizás se te haya venido a la mente: este mágico pueblo es nada más y nada menos que Combarro.
Cada vez más sonado en redes sociales, este escondite a orillas de la ría de Pontevedra guarda historia, identidad y pureza. Un lugar que llama la atención de extranjeros, españoles e incluso los propios vecinos de otros pueblos cercanos. Combarro no es solo un lugar pintoresco, es un escenario donde se cruzan mitos y cotidianidad, donde los hórreos dialogan con el mar y donde las meigas, reales o inventadas, parecen seguir protegiendo a los apenas 1.500 vecinos que custodian su encanto.
La historia de Combarro está íntimamente ligada al Monasterio de San Juan de Poio, fundado en el siglo VII y beneficiado en el XII por la donación de la reina Urraca I de León. En la Edad Media los vecinos pagaban diezmos a cambio de tierras y protección. Luego, en el siglo XIX, después de la desamortización de de 1836, pasó a pertenecer al Ayuntamiento de Poio. En 1972 fue declarada Conjunto Histórico por su riqueza en arquitectura popular marinera, donde destacan os más de 300 hórreos al borde del mar.
Un pueblo reconocido por sus 30 hórreos y la protección de las meigas
Sus hórreos, casi treinta alineados junto al mar, son el símbolo más reconocible de este rincón: construcciones humildes, levantadas en granito sobre columnas, que hablan de una vida donde lo agrícola y lo marinero se entrelazaban. El viajero que llega se encuentra con una estampa única: los almacenes de maíz y patatas parecen asomarse a las olas, recordando que aquí la tierra y el mar siempre caminaron de la mano.
La plaza da Chousa es otra de las delicias del recorrido por su casco histórico. No menos atractiva resulta la iglesia parroquial de San Roque, del siglo XVIII. Muy cerca, el Monasterio de Poio completa la visita. Pero no sin olvidarnos de lo que cuentan sus leyendas: la presencia de las meigas se siente en cada rincón. Los símbolos grabados en las puertas, las cruces de piedra que se alzan en las plazas y los amuletos colgados en ventanas recuerdan un pasado en el que superstición y fe eran el pan de cada día.
Sus leyendas hablan de brujas que volaban sobre la ría, de conjuros para proteger a los marineros y de aquel respeto reverencial hacia la naturaleza que todavía hoy parece impregnar el aire de los que viven en el pueblo.
Dónde comer en Combarro: calidad a buen precio
- Bodega O Bocoi
- O Peirao
- Tintanegra
- Predamar
Realmente cualquiera de sus establecimientos ofrecen marisco fresco de calidad y siempre cuenta con platos típicos de la zona como el caldo gallego o el pulpo. Sus precios varían entre los 20-30 euros por persona y el trato es inigualable. ¿Lo apuntarías como destino para tu próxima escapada? Nosotros lo tenemos claro.
