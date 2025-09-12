El pueblo donde mejor se come de Galicia tiene 1.500 habitantes: marisco fresco y más de 30 hórreos frente a un mar vigilado por las meigas

Hay un pueblo en Galicia, cada vez es más sonado entre los turistas, que mezcla la magia de las leyendas con el buen comer sentado a la mesa. De esos pueblos pesqueros en los que el olor a mar se te impregna en la piel con solo visitarlo y cuyo destino se convierte en una escapada inolvidable cargada de recuerdos únicos por cada esquina de sus estrechas calles empedradas. Este pueblo es la prueba que confirma que el norte esconde tesoros que merecen la pena visitar sin necesidad de cruzar océanos. Sí, quizás se te haya venido a la mente: este mágico pueblo es nada más y nada menos que Combarro.