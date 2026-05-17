El pueblo donde mejor se come de España es también el mejor para ver el eclipse solar: es famoso por sus torreznos y conserva un castillo medieval entre sabinas centenarias

En agosto de este año, mucha gente va a mirar al cielo en busca del eclipse solar total que convertirá el día en noche durante unos minutos, pero algunos pueblos tienen ventaja incluso antes de que empiece el espectáculo. Hay una localidad que soriana lleva años atrayendo visitantes por motivos bastante distintos a la astronomía. Piensa en torreznos, setas, calles medievales y un paisaje de sabinas que cambia completamente la imagen más típica de Castilla. Ahora, además, el pueblo aparece dentro de una de las zonas más favorables para observar el eclipse en España. ¿Dónde si no vas a encontrar la combinación de cielo limpio, restaurantes castellanos y uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los próximos años si no es en Calatañazor?

Calatañazor, una pequeña localidad medieval de Soria / Istock / t

El eclipse solar del 12 de agosto ya ha empezado a colocar algunos pueblos del interior de España en las previsiones de astrónomos, fotógrafos y viajeros, y Calatañazor lleva meses y meses preparándose para la fecha. Esta pequeñísima localidad medieval de Soria está situada dentro de la franja de totalidad del fenómeno astronómico y eso ha aumentado exponencialmente su atractivo.

Adriana Fernández

Pero en este caso, el interés no se limita al cielo. El pueblo lleva años siendo también uno de los destinos gastronómicos rurales más conocidos de Castilla y León gracias a productos como los torreznos sorianos o los asados tradicionales. Todo ello en un entorno donde sobreviven calles empedradas, restos de un castillo medieval y uno de los paisajes de sabinas más singulares de Europa. ¡Menuda suerte los que pasen esos días en el pueblo!

Un eclipse total visible desde uno de los pueblos medievales más conocidos de Soria

El eclipse solar total previsto para agosto atravesará distintas zonas del norte y el interior de España, y buena parte de la provincia de Soria quedará dentro de las áreas con mejores condiciones para observar el fenómeno.

La franja de totalidad del eclipse en España va de Asturias a Castellón. / Istock

Calatañazor aparece entre los lugares especialmente interesantes por varias razones, como el hecho de que se encuentra en una zona con muy baja contaminación lumínica y bastante alejada de grandes núcleos urbanos, algo fundamental para la observación astronómica. Además, como está en una zona abierta de la meseta es más fácil encontrar puntos elevados con buena visibilidad del horizonte.

Si a eso le añades el misticismo que puede dar al fenómeno el poder observarlo entre casas de piedra y ruinas del castillo, el escenario parece sacado de una película.

Torreznos, setas y cocina castellana en uno de los pueblos gastronómicos más conocidos de la provincia

Aunque el eclipse ha multiplicado el interés por Calatañazor, la localidad ya llevaba años funcionando como uno de los destinos rurales más conocidos de la provincia de Soria porque se come de maravilla y es uno de los mejores lugares para disfrutar de la cocina tradicional soriana. En muchos restaurantes siguen siendo habituales los torreznos, los asados, los embutidos, las carnes de caza y distintos platos vinculados al aprovechamiento de las setas.

La provincia de Soria mantiene además una relación muy fuerte con productos como los boletus, las trufas negras o diferentes variedades de setas que aparecen con frecuencia en la cocina local durante determinadas épocas del año (no coincide con el eclipse, pero ya tienes excusa para volver en otoño).

En el caso de Calatañazor, el homenaje te lo puedes dar en restaurantes y mesones con comedores de piedra y madera. Imagina ese torrezno, la mousse de boletus, el revuelto de hongos con setas o el conejo escabechado en un pequeño salón con esa decoración castellana. La experiencia es inmejorable.

Un castillo medieval y calles de piedra en una localidad que apenas ha cambiado

Calatañazor, en Soria / Istock / Jose Arcos Aguilar

Los poco más de 40 vecinos de Calatañazor se levantan cada día entre calles empedradas y viviendas tradicionales construidas en piedra y madera. Y en lo más alto, aparecen las ruinas del antiguo castillo, una fortaleza medieval desde la que se observa gran parte del paisaje soriano que rodea el municipio. Aunque hoy quedan principalmente restos parciales, el castillo es probablemente lo más reconocible del perfil del pueblo.

Castillo de Calatañazor / Istock / Sergio Ferreira Ruiz

Muy cerca se encuentra además la iglesia románica de Nuestra Señora del Castillo, otro de los edificios históricos más conocidos de la localidad. Aunque es de construcción románica, está decorada de manera gótica y cuenta con una pila bautismal del siglo XI, la imagen de la Virgen de Fuentemayuel del XIII y una talla del Cristo de Calatañazor del XV.

Más allá de este patrimonio histórico, el entorno natural es otra de las grandes razones (¡otra más!) por las que mucha gente termina acercándose hasta Calatañazor. En las inmediaciones del pueblo se encuentra el Sabinar de Calatañazor, considerado uno de los bosques de sabinas más importantes y mejor conservados de Europa. Algunas tienen varios siglos de antigüedad y forman un paisaje bastante singular dentro de la península ibérica.

Si te alejas un poquito puedes visitar también otros espacios naturales conocidos de la provincia, como el Cañón del Río Lobos o la Laguna Negra.