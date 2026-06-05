El pueblo donde se come el mejor pisto manchego es "el lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme”: una de las joyas del Siglo de Oro español

Villanueva de los Infantes es un municipio manchego de unos 6000 habitantes situado al sureste de la provincia de Ciudad Real, cerca de las lagunas de Ruidera y de Sierra Morena. La riqueza de su patrimonio artístico hizo que en 1974 su casco antiguo fuera declarado conjunto histórico-artístico, teniendo unos de los conjuntos monumentales renacentistas y barrocos más importantes del país.

Iglesia en la plaza principal de Villanueva de los Infantes / Istock / Antonio Lopez Velasco

Es considerada como una de las joyas del Siglo de Oro español, período de gran apogeo cultural, artístico y literario en España que abarcó desde 1492 hasta finales del siglo XVII. Este pueblo manchego no solo es bonito, sino que también tiene un pasado histórico. Una figura muy importante de la literatura española es Francisco Quevedo, que murió en el convento de Santo Domingo. Además, el pueblo tiene su propio mito cervantino.

Arcada en la plaza mayor de Villanueva de los Infantes / Istock / Cavan Iamges

En 2005, profesores de universidad realizaron un estudio detallado de las rutas del Quijote, llegando a la conclusión de que el famoso “lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme” de Cervantes era Villanueva de los Infantes. Al ser una novela todo es posible, pero los resultados indicaron, que este pueblo es el que tenía más posibilidades de ser el elegido por el famoso escritor.

Adriana Fernández

Imprescindibles que no puedes perderte de este municipio histórico

Pasear por esta localidad de Ciudad real es recorrer un pueblo lleno de historia. Sus calles, plazas y edificios antiguos muestran cómo vivía la gente hace siglos. Cada rincón tiene algo interesante, desde palacios y casas bonitas hasta museos que enseñan como se vivía antiguamente.

La Plaza Mayor de Villanueva de los Infantes, construida entre los siglos XV y XVII, tiene planta rectangular y es de estilo neoclásico. Destacan edificios como el Ayuntamiento, con elegantes balcones, o la iglesia de San Andrés, cuya fachada herreriana ocupa uno de los laterales. La plaza siempre ha sido el centro de la actividad administrativa, religiosa y social del pueblo. Tiene las esculturas icónicas de Don Quijote y Sancho Panza.

Arco de la plaza mayor de Villanueva de los Infantes / Istock / soniabonet

La Iglesia de San Andrés y tumba de Quevedo es otro de los monumentos que no te puedes perder. Es un templo de planta de cruz latina con estilos gótico, manierista y barroco. Sobresalen sus tres portadas, especialmente la principal clasicista de 1612. En su interior se encuentra la cripta donde reposan los restos del escritor Francisco de Quevedo.

El Palacio de Rebuelta es una antigua casa solariega que perteneció a la familia García del Busto. Lo que más destaca es su majestuosa fachada y su patio interior con columnas toscanas. Cuenta, además, con una antigua bodega subterránea con salas de los siglos XVI al XIX.

Detalle de una puerta en Villanueva de los Infantes / Istock / Cavan Iamges

Situado en el antiguo Hospital de Santiago, el Museo Etnográfico tiene una amplia colección de objetos, herramientas, mobiliario y vestimentas de los siglos XIX y XX. El museo recrea ambientes y oficios tradicionales como la escuela, la cocina o la herrería.

Conocida como Casa del Indiano, la Casa del Arco es una casa solariega que perteneció a Juan Ortega Montañés, arzobispo y virrey de México. Destacan la fachada neoclásica con un gran arco de medio punto, pilastras toscanas y un pórtico dividido en dos plantas.

La Casa de Rueda alberga el Museo Científico “El Lugar de La Mancha”, donde se exponen los resultados del estudio universitario que determinó que Villanueva de los Infantes sería el “Lugar de La Mancha”, y el Centro de Interpretación de Villanueva de los Infantes, museo de Historia y Arqueología de la ciudad.

Recetas que te harán volver a La mancha

Aquí podrás disfrutar de los platos y vinos típicos de La Mancha. Entre los platos más típicos encontramos los galianos, las migas, el tiznao, los huevos a la porreta y el pisto manchego. Este último plato es el más degustado en esta localidad, siendo un sofrito de verduras en aceite de oliva que solo lleva dos ingredientes: pimiento verde y tomate, y se puede servir tanto en frío como en caliente.

Pisto manchego de verduras con tomate / Istock / etorres69

También destacan otros platillos como el queso manchego, tanto del pueblo como de las localidades de sus alrededores. Sus vinos pertenecen a la Denominación de Origen de La Mancha y su aceite a la del Campo de Montiel. Otro de los platos más típicos de la zona es la ensalá de limón, con zumo y pulpa de limón, cebolla, aceite, pimentón y manzana o naranja.