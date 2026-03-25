Lo siento Cuenca, el pueblo colgante más espectacular de España está en Málaga: está construido sobre una caída de 100 metros, un puente lo conecta sobre el abismo y es Monumento Natural

Uno de sus barrios es La Ciudad, la parte antigua de Ronda y el lugar en el que se encuentran los monumentos y lugares de interés más importantes como la Iglesia de Santa María La Mayor, de estilo gótico y barroco pero con reminiscencias de la cultura islámica; la Casa del Gigante, una vivienda acomodada de la España musulmana; o el Palacio Mondragón, reconvertido en el Museo Municipal de Ronda y con una colección de la historia de la comarca.