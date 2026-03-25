Lo siento Cuenca, el pueblo colgante más espectacular de España está en Málaga: está construido sobre una caída de 100 metros, un puente lo conecta sobre el abismo y es Monumento Natural
Su parte antigua cuenta con una herencia árabe impresionante, y la más moderna tiene un parque que se asoma al vacío.
Hay sitios tan impresionantes que ni siquiera parecen reales. Construcciones únicas, paisajes que incluso parecen mágicos… la verdad es que hay sitios que, si no los visitas, cuesta creer que realmente existen. Un claro ejemplo de esto se encuentra en Andalucía, donde nos espera un pueblo que cuelga hacia el vacío.
Se encuentra en la provincia de Málaga, y está construido al borde de un desfiladero de más de 100 metros de altura declarado Monumento Natural desde 2019. Con la primavera recién empezada, es un muy buen lugar si quieres visitar Andalucía y conocer uno de los sitios más singulares de España.
El pueblo que se mantiene flotando en el aire
Hablamos de Ronda, uno de los municipios andaluces más importantes debido a su situación geográfica. Se encuentra encima del conocido Tajo de Ronda, un desfiladero capaz de poner los pelos de punta a todo el que se atreva a mirar hacia abajo. Además, cuenta con el Puente Nuevo, una obra arquitectónica del siglo XVIII que une la ciudad.
Uno de sus barrios es La Ciudad, la parte antigua de Ronda y el lugar en el que se encuentran los monumentos y lugares de interés más importantes como la Iglesia de Santa María La Mayor, de estilo gótico y barroco pero con reminiscencias de la cultura islámica; la Casa del Gigante, una vivienda acomodada de la España musulmana; o el Palacio Mondragón, reconvertido en el Museo Municipal de Ronda y con una colección de la historia de la comarca.
Una zona más moderna
Tras cruzar el Puente Nuevo llegamos al barrio del Mercadillo, la zona más moderna y comercial de Ronda. En ella podrás encontrar lugares como el Parador de Turismo, la calle Carrera Espinel, conocida como calle de la Bola, o el parque de la Alameda, que se asoma directamente al borde de la cornisa del Tajo.
Esta zona tiene gran importancia histórica ya que cuenta con el edificio del Círculo de Artistas o Casino de Ronda, el lugar en el que Blas Infante organizó la primera asamblea andaluza en 1918. Otros de los lugares importantes del barrio son el Templete de la Virgen de los Dolores, el nuevo Teatro Vicente Espinel o iglesias como la del Socorro o Santa Cecilia.
Un desfiladero declarado Monumento Natural
Es tan impresionante el Tajo de Ronda que incluso fue declarado Monumento Natural por la Junta de Andalucía hace 6 años. Además, no es solo uno de los lugares más especiales de Andalucía, sino de España, por lo que recorrerlo es una experiencia única. Gracias al Desfiladero del Tajo, un proyecto innovador aún no finalizado, hoy en día se puede llegar hasta la base del Puente Nuevo. Sin embargo, más adelante, se podrá recorrer el desfiladero al completo.
Síguele la pista
Lo último