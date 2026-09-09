Entramos en el pueblo del "cochinillo más cotizado de España": una villa serrana con un recinto amurallado perfectamente conservado y palacios del siglo XVI donde se rodó cine clásico

Podría parecer que los viajes en el tiempo son algo exclusivo de la ciencia ficción; pero si bien los viajes al futuro siguen siendo, de momento, algo que está fuera de nuestro alcance, existen muchas maneras de visitar el pasado, ya sea yendo a museos o, mucho más al abasto de todo el mundo, paseando por las calles de pueblos y ciudades cuyos orígenes se remontan cientos de años en la historia.

Vista aérea de Pedraza / Istock / KarSol

Enclavada en lo alto de una colina y rodeada de campos de trigo y encinas, la villa de Pedraza está considerada por expertos como el pueblo de origen medieval mejor conservado del mundo. Perteneciente a la provincia de Segovia, Pedraza y su pequeño conjunto amurallado se han ganado un lugar privilegiado en la historia gracias a su integridad arquitectónica, su atmósfera única y su compromiso con la preservación y conservación.

Sara Fernández García

El lugar para disfrutar de un buen cochinillo

Con una gastronomía profundamente castellana y tradicional, el plato más típico y emblemático de las cocinas de Pedraza es el cochinillo asado. Este imprescindible de la gastronomía segoviana se prepara metiendo un lechón en el horno dentro de una cazuela de barro, lo que hace que, una vez cocinado, su piel esté bien crujiente mientras que su carne se mantiene tierna y jugosa.

Cualquiera de los restaurantes y tabernas del pueblo son buenos para acercarse y degustar el tradicional cochinillo asado, pero hay dos que destacan por encima del resto. El Soportal, uno de los mejores restaurantes de Pedraza, lleva desde 1978 sirviendo el mejor cochinillo de la provincia, el cual se elabora de manera tradicional en un horno de leña. Por otro lado, el Jardín, que goza de unas vistas y un entorno privilegiados, también está especializado en el cochinillo, además de otras recetas clásicas como los judiones o el ponche segoviano.

Un recinto amurallado perfectamente conservado

Ubicada a poco más de hora y media al norte de la ciudad de Madrid, la localidad de Pedraza cuenta con una población algo superior a los 300 habitantes. Considerado por los expertos en patrimonio y turismo como uno de los pueblos medievales mejor conservados de todo el mundo, el municipio fue declarado Conjunto Histórico en el 1951. A pesar de ser famosa principalmente por su arquitectura medieval, la villa encuentra sus orígenes en tiempos de los romanos, incluso anteriores, cuando la zona estaba habitada por tribus celtíberas.

La Plaza Mayor de Pedraza / Istock / Jose Miguel Sanchez

Los elementos más destacados del pueblo, a parte de sus bonitas calles empedradas y casas de arquitectura tradicional, son el Castillo, una impresionante fortaleza del siglo XIII, y sus murallas, donde destaca la Puerta de la Villa (la única entrada al recinto amurallado construida en el siglo XI). Paseando por las callejuelas del pueblo se puede llegar hasta la Plaza Mayor, centro neurálgico de la villa rodeado de edificios históricos de arquitectura tradicional castellana. Uno de estos edificios es el ayuntamiento, acompañado de antiguas casas señoriales y la iglesia de San Juan Bautista, un hermoso templo románico del siglo XIII.

Pedraza conserva su trazado medieval / Istock / Jose Miguel Sanchez

Si bien en el pasado la Plaza Mayor acogía las corridas de toros que tenían lugar en el pueblo, en la actualidad sirve como escenario para numerosos eventos de carácter cultural repartidos a lo largo del año, como conciertos o mercados artesanales y gastronómicos. Muchos de los edificios que rodean la plaza, además, se han acabado convirtiendo en restaurantes donde poder disfrutar de la excelente cocina del pueblo.

Es uno de los pueblos medievales más bonitos del mundo / Istock / Sami Auvinen

Escenario de película

El aspecto medieval que conserva Pedraza se ve todavía más reforzado cuando se tiene en cuenta de que el pueblo ha servido como escenario para el rodaje de muchas películas y series ambientadas en la época medieval. El mayor ejemplo de esto es Campanadas de medianoche, la película dirigida por Orson Welles y que se centra en Falstaff, personaje recurrente en varias obras de Shakespeare. A nivel nacional, Pedraza ha acogido los rodajes de series de televisión como Isabel, Águila Roja o 30 Monedas.