Entramos en el pueblo con el chuletón más cotizado de España: una espectacular villa medieval amurallada, rodeada de viñedos e iglesias románicas que custodian el Camino de Santiago
Con una economía basada en la elaboración y distribución de vino, esta villa del siglo X conserva prácticamente intacto su trazado medieval.
Capital de la comarca de la Rioja Alavesa, la pequeña villa de Laguardia se encuentra a unos 50 kilómetros de la ciudad de Vitoria y está rodeada por extensos campos de viñedos, los cuales abastecen a las varias bodegas que hay por el entorno del pueblo. Ideal para una escapada tranquila de principios de otoño, es el único integrante de tierras vascas que forma parte de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, algo que hace de Laguardia un lugar todavía más especial.
Conocido por su conjunto medieval, el cual se encuentra en un excelente estado de conservación, el pueblo disfruta de una gran enogastronomía, con los sus exquisitos vinos y sus carnes a la brasa como grandes protagonistas de sus fogones. Con una amplia oferta de restaurantes y bodegas, Laguardia se erige como uno de los mejores destinos gastronómicos que podemos visitar en todo el territorio español.
Tierra de chuletones
La gastronomía de Laguardia destaca por la excelencia de sus carnes a la brasa, que encuentra su culminación con los chuletones de ternera. Si bien hay diversos restaurantes y establecimientos en los que disfrutar de una buena carne a la brasa, es en el restaurante Mayor de Migueloa donde podemos encontrar la mejor y más amplia selección de brasa, con diferentes tipos de carne y razas de vacuno.
Ubicado en el centro del pueblo, el restaurante Mayor de Migueloa cuenta con una carta de chuletones de selección exclusiva por raza, única en España, la cual ofrece una variedad y calidad inalcanzables. Incluido en la Guía Repsol 2026, la carta del restaurante se basa la cocina tradicional vasco riojana, elaborada a partir de las recetas de la región y con los mejores productos de la temporada.
El restaurante goza también de una magnífica bodega propia, la cual ofrece una amplia colección de vinos que maridan a la perfección con los platos que se elaboran en sus cocinas. Además, la visita al restaurante se puede complementar con un recorrido por el espacio de la bodega, una experiencia que ayuda a descubrir el alma del vino y la historia de la villa de Laguardia.
Villa medieval con encanto
Fundado en el siglo X como defensa del Reino de Navarra, el pueblo de Laguardia conserva prácticamente intacto el trazado de origen medieval de sus calles, manteniendo sus callejuelas empedradas y las casas de arquitectura tradicional que las bordean. Ayudan a completar el viaje al pasado de la villa los restos de la muralla que se conservan alrededor del centro histórico, la cual data del siglo XIII. En las murallas se conservan 5 de las puertas de acceso, la de Páganos, Mercadal, San Juan, Santa Engracia, y Carnicerías.
Muy importantes dentro del recinto amurallado son las iglesias fortificadas de San Juan Bautista y Santa María de los Reyes. La iglesia de San Juan cuenta con varios retablos de gran belleza, todos construidos a partir del siglo XVI, entre los que destaca el Retablo Mayor, de estilo barroco. Por su lado, la iglesia de Santa María data del siglo XII y muestra un estilo románico.
Bodegas y vinos
Los vinos elaborados en las bodegas de alrededor de Laguardia forman parte de la Denominación de Origen Rioja, con lo que su calidad es de lo más excelente. Siendo el tinto el principal vino elaborado en la zona, las bodegas de Laguardia producen diferentes tipos de vino: el joven, el crianza, reserva, y gran reserva. En su día, fueron hasta 300 las bodegas que existían bajo el suelo del pueblo; gran parte de las bodegas que se mantienen hoy en día ofrecen visitas guiadas, a través de las cuales podemos conocer el proceso de elaboración de este producto tan preciado.
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