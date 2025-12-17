El pueblo cero turístico que tienes que visitar esta Navidad está en Teruel: un casco histórico con luces preciosas, ambiente invernal y pasado templario

A lo largo de nuestra geografía hay muchos destinos navideños que todos conocemos (y a los que se dirigen las mismas multitudes que están de compras), pero también hay pueblos que parecen hechos a medida para una escapada navideña de silencio, castañas y nieve. Lugares donde las luces no compiten con escaparates y donde el pasado casi parece que pesa más que el presente. En la provincia de Teruel existe uno así.