El pueblo de Cataluña con la única villa medieval fortificada que queda en la costa: es del siglo XII, se levantó para defenderse de los piratas y hoy es Monumento Histórico

Lo que sí ha resistido el paso de los años es la antigua iglesia de Sant Vicenç, levantada en el siglo XV con un marcado estilo gótico tardío. Está en una zona elevada del promontorio de la villa, y tiene una sola nave, cabecera poligonal de tres lienzos y una capilla lateral. Aunque solo el ábside y la sacristía conservan la cubierta en su totalidad, hecho que lejos de restarle encanto, incrementa su belleza.