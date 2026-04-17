El primer pueblo de Cataluña declarado Conjunto Histórico-Artístico: tiene el puente más bonito de España, baños judíos del siglo XII y un monasterio benedictino del siglo X

Territorio con miles de años de historia, Cataluña está repleta de pueblos de origen medieval, a cuál más bonito y especial. Además, la gran mayoría de ellos se conservan en perfecto estado, por lo que uno puede pasear por sus calles y sentirse como si hubiera hecho un viaje directamente hasta la Edad Media, aunque sin todo el tema de la peste y las muertes por una simple tos.

Por el interior de Cataluña encontramos cantidad de pueblos medievales / Istock / LaraIrimeeva

En la provincia de Girona, más concretamente en la comarca de La Garrotxa (especialmente conocida por el Parque Natural de la Zona Volcánica), se encuentra el que probablemente es el pueblo medieval mejor conservado de toda Cataluña; un pueblo de unos 2.500 habitantes en cuyas calles todavía se puede respirar el ambiente medieval.

Adriana Fernández

Un pueblo con mucha historia

Situado a poco más de media hora de la ciudad de Girona, el pequeño pueblo de Besalú es esa maravilla medieval que todos deberíamos recorrer por lo menos una vez en la vida. Extendiéndose a orillas del río Fluvià, el pueblo ha sabido mantener su esencia a la perfección; tan solo hace falta ver el magnífico puente que cruza el río y da acceso al pueblo, y que además es de lo más fotogénico.

Los orígenes del pueblo, que en 1966 se convirtió en el primer pueblo catalán en ser declarado Conjunto Histórico Artístico, se remontan a finales del siglo IX, periodo del que mucha de la arquitectura presente todavía hoy en las calles proviene. La construcción más emblemática de Besalú es, como he mencionado antes, el puente: de estilo románico, construido entre los siglos XII y XIV, destaca por los ocho arcos que lo conforman.

Besalú conserva mucha de la arquitectura medieval / Istock / Pablo Sebastian Intelisano

Una vez cruzado el puente, que da entrada al entramado de calles empedradas, la aventura te espera. Son varios los arcos y portales por debajo los cuales podrás pasear mientras descubres los secretos de Besalú, como el Portal de Rocafort o el Portal de la Força. Pero si hay una zona importante e interesante, esa es la antigua judería, conocida también como el Call Jueu. Perfectamente conservado, enclavados en las calles de este barrio encontrarás los restos de la antigua sinagoga y la micvé, unos baños judíos donde se realizaban rituales de purificación y los únicos que se conservan en España.

Un gran patrimonio arquitectónico

Junto con las maravillas escondidas en la judería, Besalú alberga otros importantes monumentos arquitectónicos. Aparte de la Colegiata de Santa María, la Casa Cornellà (uno de los mayores exponentes de la arquitectura civil románica que hay en Cataluña), o la Iglesia-Hospital de Sant Julià, uno de los edificios más importantes del pueblo es el Monasterio de Sant Pere.

El monasterio de Sant Pere / Istock / Andrey Nikitin

Fundado en el año 977, fue un importante monasterio benedictino, el cual, entre los siglos XII y XIII fue la principal autoridad de la población, disfrutando de una gran influencia política. De estilo mayoritariamente románico, con un gran ventanal en el que se distinguen las figuras de dos leones, sobresale su campanario de estilo gótico. En el interior, además, destacan los capiteles de las columnas, repletas de detalles, y las tumbas de varios de los abades más importantes de la historia del monasterio.