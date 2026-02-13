El pueblo que inspiró la canción 'Mediterráneo' de Serrat: un pueblo pesquero repleto de casas blancas que se asoman a calas de cuento

No es casual que este entorno inspirara a Joan Manuel Serrat para componer 'Mediterráneo', una de las canciones más influyentes de la historia de la música en español el año 1971, cuando apenas empezaba su carrera. No fue hasta 1984 cuando decidió lanzar el tema que ha seguido cantando sobre los escenarios hasta su retirada en diciembre de 2022. Un himno que ha inspirado a sus seguidores y a todo un país durante décadas... Unas letras que no se podían sacar de otro paraíso que no fuese el de Calella de Palafrugell.