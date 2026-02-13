El pueblo que inspiró la canción 'Mediterráneo' de Serrat: un pueblo pesquero repleto de casas blancas que se asoman a calas de cuento
Este hogar de marineros y casitas blancas ha inspirado canciones tan míticas como la del cantautor barcelonés.
En la costa de la Península Ibérica abundan pueblos que condensan esa estética de casas encaladas, calas recogidas y vida al ritmo del mar... Pero si hay un tramo donde ese mito alcanza una de sus expresiones más reconocibles, es la Costa Brava. A diferencia de otros enclaves que han cedido a la presión urbanística, hay un lugar que mantiene la coherencia arquitectónica de un antiguo pueblo de pescadores. Calles estrechas, fachadas blancas, pequeñas plazas abiertas al mar y el gentío de sus vecinos de camino al mercado cada mañana.
No es casual que este entorno inspirara a Joan Manuel Serrat para componer 'Mediterráneo', una de las canciones más influyentes de la historia de la música en español el año 1971, cuando apenas empezaba su carrera. No fue hasta 1984 cuando decidió lanzar el tema que ha seguido cantando sobre los escenarios hasta su retirada en diciembre de 2022. Un himno que ha inspirado a sus seguidores y a todo un país durante décadas... Unas letras que no se podían sacar de otro paraíso que no fuese el de Calella de Palafrugell.
Allí, en el Bajo Ampurdán (Girona), Calella de Palafrugell ha sabido preservar una identidad marinera que el tiempo apenas ha erosionado. El corazón del pueblo late en el conjunto de Port Bo y Les Voltes, donde los antiguos arcos porticados miran directamente a la playa. Allí se alinean antiguas casas de pescadores, muchas reconvertidas en restaurantes, que se mezclan con un paisaje de pinos y roca. Sin duda, un sitio donde perderse en el que Serrat supo encontrar su esencia.
Qué ver en el pueblo de la Costa Brava que inspiró una de las letras más famosas de Serrat
Como si fueras un vecino de toda la vida, para conocer a fondo este hermoso lugar lo más importante es saber internarse por el entramado del casco antiguo, por calles como la de la Gravina, hasta llegar a la iglesia de Sant Pere, construida a finales del siglo XIX. Su campanario con reloj se ha convertido en uno de los elementos más emblemáticos del lugar. Entre las residencias más singulares destacan la Casa Rocamora, asentada sobre un terreno rocoso; la Casa Verdaguer, también del siglo XIX; y la Casa Sagrera, de inspiración neoclásica.
Para los que prefieren pisar la arena blanca de su costa, es importante saber que en la playa del Canadell pueden verse los tradicionales guarda botes: antiguos espacios a pie de arena, identificables por sus puertas de colores, que servían para almacenar barcas y aparejos de pesca. Hoy son parte inseparable del paisaje local. Y por si fuera poco, hacia el sur, dentro del Espacio Natural Protegido de Castell-Cap Roig, se sitúan los jardines de Cap Roig: un jardín botánico sobre uno de los tramos más auténticos de la Costa Brava.
Y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos, como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero. ¿Qué me voy a hacer?, si yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo
Gastronomía: tradición empordanesa
La cocina del Empordà se caracteriza por su estrecha relación con el territorio. Productos del mar y de la huerta protagonizan platos como la paella, el arroz caldoso o el suquet de pescado. Entre las elaboraciones más identitarias de Palafrugell destaca el 'Es Niu', tradicionalmente asociado a la Cuaresma. Se trata de un guiso elaborado con tripa de bacalao, huevo duro, pescado seco y patata, al que con el tiempo se han añadido variantes con sepia, carnes de caza o embutidos.
Si entender lo que sentía Serrat entre sus calles no es motivo suficiente para querer desplazarte a este lugar de ensueño, probar sus delicias típicas de la localidad será la mejor decisión de tomarás en mucho tiempo... Tenemos cero dudas.
